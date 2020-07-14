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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Челси - Норвич Сити
Челси - Норвич Сити: обзор матча 14 июля 2020
Челси
14.07.2020, вторник, 22:15
Англия. Премьер-лига, 36 тур
1 : 0
Завершен
Норвич Сити
45+3'
О. Жиру
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Норвич Сити
89'
Замена
Д. Мартин
️️️️
Л. Рупп
88'
Желтая карточка
Э. Буэндия
Замена
Т. Абрахам
️️️️
О. Жиру
86'
Замена
К. Хадсон-Одои
️️️️
К. Пулишич
81'
Замена
Р. Джеймс
️️️️
М. Алонсо
80'
79'
Замена
М. Стиперманн
️️️️
А. Теттей
79'
Замена
Т. Пукки
️️️️
О. Эрнандес
79'
Замена
А. Айда
️️️️
Й. Дрмич
71'
Замена
Э. Буэндия
️️️️
Т. Кантвелл
Замена
Р. Баркли
️️️️
Р. Лофтус-Чик
67'
Желтая карточка
М. Ковачич
62'
Желтая карточка
К. Зума
60'
58'
Желтая карточка
Т. Кантвелл
ГОЛ! 1:0!
О. Жиру
Пас отдал
К. Пулишич
45'
+3
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
13
Кепа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Норвич Сити
23
Тим Крул
ВР
5
Тимм Клозе
ЦЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
18
Джамаль Льюис
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
23
Кенни МакЛин
ЦП
10
Лукас Рупп
ЦП
11
Онель Эрнандес
ПВ
18
Йосип Дрмич
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Челси
13
Вилли Кабальеро
ВР
23
Фикайо Томори
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
6
Росс Баркли
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
9
Педро
ПВ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Норвич Сити
23
Майкл МакГоверн
ВР
19
Джордан Томас
ЦЗ
28
Том Трибулл
ОП
8
Марио Вранчич
ЦП
22
Марко Стиперманн
АП
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
16
Джош Мартин
ЦФ
20
Теему Пукки
ЦФ
33
Адам Айда
ЦФ
4-3-2-1
13
Кепа
3
Алонсо
22
Рюдигер
4
Зума
3
Аспиликуэта
20
Лофтус-Чик
21
Жоржиньо
8
Ковачич
10
Виллиан
11
Пулишич
9
Жиру
3-4-2-1
23
Крул
3
Ааронс
4
Годфри
5
Клозе
6
Теттей
23
МакЛин
10
Рупп
18
Льюис
11
Эрнандес
10
Кантвелл
18
Дрмич
11
Пулишич
7
Хадсон-Одои
7
Хадсон-Одои
11
Пулишич
3
Алонсо
24
Джеймс
24
Джеймс
3
Алонсо
20
Лофтус-Чик
6
Баркли
6
Баркли
20
Лофтус-Чик
9
Жиру
18
Абрахам
18
Абрахам
9
Жиру
6
Теттей
22
Стиперманн
22
Стиперманн
6
Теттей
10
Кантвелл
10
Буэндия
10
Буэндия
10
Кантвелл
10
Рупп
16
Мартин
16
Мартин
10
Рупп
11
Эрнандес
20
Пукки
20
Пукки
11
Эрнандес
18
Дрмич
33
Айда
33
Айда
18
Дрмич
Остались в запасе
Челси
Норвич Сити
13
Вилли Кабальеро
ВР
23
Фикайо Томори
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
7
Мэйсон Маунт
АП
9
Педро
ПВ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
19
Джордан Томас
ЦЗ
23
Майкл МакГоверн
ВР
28
Том Трибулл
ОП
8
Марио Вранчич
ЦП
Главный тренер
Даниэль Фарке
Остались в запасе
13
Вилли Кабальеро
ВР
23
Фикайо Томори
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
7
Мэйсон Маунт
АП
9
Педро
ПВ
Остались в запасе
19
Джордан Томас
ЦЗ
23
Майкл МакГоверн
ВР
28
Том Трибулл
ОП
8
Марио Вранчич
ЦП
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Главный тренер
Даниэль Фарке
Статистика матча Челси - Норвич Сити
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
- : -
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Информация о матче
Стадион:
Стэмфорд Бридж
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