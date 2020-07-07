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Уотфорд - Норвич Сити
Уотфорд - Норвич Сити: обзор матча 07 июля 2020
Уотфорд
07.07.2020, вторник, 20:00
Англия. Премьер-лига, 34 тур
2 : 1
Завершен
Норвич Сити
10'
К. Доусон
55'
Д. Уэлбек
4'
Э. Буэндия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уотфорд - Норвич Сити
Желтая карточка
Т. Клеверли
90'
+5
90'
+4
Желтая карточка
Э. Буэндия
88'
Желтая карточка
Б. Годфри
Замена
Н. Чалоба
️️️️
Э. Капу
87'
83'
Замена
Д. Мартин
️️️️
О. Эрнандес
83'
Замена
Й. Дрмич
️️️️
Т. Пукки
76'
Замена
А. Айда
️️️️
М. Стиперманн
Замена
Т. Клеверли
️️️️
У. Хьюз
59'
ГОЛ! 2:1!
Д. Уэлбек
55'
55'
Замена
К. МакЛин
️️️️
А. Теттей
Желтая карточка
У. Хьюз
23'
11'
Желтая карточка
А. Теттей
ГОЛ! 1:1!
К. Доусон
Пас отдал
Э. Капу
10'
9'
Желтая карточка
Д. Льюис
4'
ГОЛ! 0:1!
Э. Буэндия
Пас отдал
О. Эрнандес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уотфорд
12
Бен Фостер
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
6
Этьенн Капу
ОП
19
Уилл Хьюз
ЦП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
7
Исмаила Сарр
ПВ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
14
Трой Дини
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Норвич Сити
23
Тим Крул
ВР
5
Тимм Клозе
ЦЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
6
Александер Теттей
ЦП
8
Марио Вранчич
ЦП
18
Джамаль Льюис
ЦП
22
Марко Стиперманн
АП
11
Онель Эрнандес
ПВ
20
Теему Пукки
ЦФ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Уотфорд
1
Эурелью Гомес
ВР
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
8
Том Клеверли
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
23
Игнасио Пуссетто
ПВ
9
Жуан Педро
ЦФ
45
Андре Грэй
ЦФ
Норвич Сити
23
Майкл МакГоверн
ВР
19
Джордан Томас
ЦЗ
28
Том Трибулл
ОП
23
Кенни МакЛин
ЦП
10
Лукас Рупп
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
33
Адам Айда
ЦФ
18
Йосип Дрмич
ЦФ
16
Джош Мартин
ЦФ
4-1-2-1-2
12
Фостер
25
Масина
27
Кабаселе
15
Доусон
17
Фемения
6
Капу
19
Хьюз
6
Дукуре
7
Сарр
14
Дини
18
Уэлбек
3-3-2-2
23
Крул
3
Ааронс
4
Годфри
5
Клозе
6
Теттей
8
Вранчич
18
Льюис
11
Эрнандес
22
Стиперманн
10
Буэндия
20
Пукки
6
Капу
15
Чалоба
15
Чалоба
6
Капу
19
Хьюз
8
Клеверли
8
Клеверли
19
Хьюз
6
Теттей
23
МакЛин
23
МакЛин
6
Теттей
22
Стиперманн
33
Айда
33
Айда
22
Стиперманн
20
Пукки
18
Дрмич
18
Дрмич
20
Пукки
11
Эрнандес
16
Мартин
16
Мартин
11
Эрнандес
Остались в запасе
Уотфорд
Норвич Сити
9
Жуан Педро
ЦФ
1
Эурелью Гомес
ВР
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
37
Роберто Перейра
АП
23
Игнасио Пуссетто
ПВ
45
Андре Грэй
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
19
Джордан Томас
ЦЗ
8
Ондрей Дуда
АП
23
Майкл МакГоверн
ВР
28
Том Трибулл
ОП
10
Лукас Рупп
ЦП
Главный тренер
Даниэль Фарке
Остались в запасе
9
Жуан Педро
ЦФ
1
Эурелью Гомес
ВР
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
37
Роберто Перейра
АП
23
Игнасио Пуссетто
ПВ
45
Андре Грэй
ЦФ
Остались в запасе
19
Джордан Томас
ЦЗ
8
Ондрей Дуда
АП
23
Майкл МакГоверн
ВР
28
Том Трибулл
ОП
10
Лукас Рупп
ЦП
Главный тренер
Найджел Пирсон
Главный тренер
Даниэль Фарке
Статистика матча Уотфорд - Норвич Сити
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
- : -
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Информация о матче
Стадион:
Викарэйдж Роад
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