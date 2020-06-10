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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Баник - Славия
Баник - Славия: обзор матча 10 июня 2020
Баник
10.06.2020, среда, 19:00
Чехия. Синот Лига, 29 тур
2 : 2
Завершен
Славия
17'
Я. Свозил
90+7'
П. Стронати
14'
Н. Станчу
90+4'
Л. Масопуст
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Баник - Славия
ГОЛ! 2:2!
П. Стронати
Пас отдал
J. Fleisman
90'
+7
90'
+6
Вторая желтая
С. Тецл
90'
+6
Замена
M. Frydrych
️️️️
Н. Станчу
90'
+4
ГОЛ! 1:2!
Л. Масопуст
Пас отдал
П. Шевчик
90'
+2
Желтая карточка
А. Юсуф
Желтая карточка
J. Fleisman
90'
+1
89'
Желтая карточка
Д. Зима
88'
Замена
А. Юсуф
️️️️
В. Цоуфал
Вторая желтая
M. Jirasek
87'
Замена
M. Baros
️️️️
Р. Поточны
85'
Замена
J. Fleisman
️️️️
R. Hruby
84'
Желтая карточка
M. Jirasek
80'
80'
Замена
Т. Голеш
️️️️
И. Траоре
Желтая карточка
Ф. Калоц
70'
Замена
Ф. Калоц
️️️️
А. Янош
70'
Желтая карточка
А. Янош
69'
Замена
R. Hruby
️️️️
Н. Кузманович
69'
Замена
R. Reiter
️️️️
T. Smola
63'
Желтая карточка
Р. Поточны
61'
Желтая карточка
В. Прохазка
59'
58'
Желтая карточка
С. Тецл
46'
Замена
Л. Масопуст
️️️️
P. Hellebrand
46'
Замена
С. Тецл
️️️️
П. Муса
Желтая карточка
П. Стронати
19'
ГОЛ! 1:1!
Я. Свозил
17'
14'
ГОЛ! 0:1!
Н. Станчу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Баник
26
Вацлав Прохазка
ЦЗ
23
Ярослав Свозил
ЦЗ
94
Патрицио Стронати
ЦЗ
11
Неманья Кузманович
ЦП
8
Адам Янош
ЦП
0
M. Fillo
ЦП
0
M. Jirasek
ЦП
95
Даниэль Хользер
ЦП
0
J. Lastuvka
ЦФ
91
Роман Поточны
ЦФ
0
T. Smola
ЦФ
Главный тренер
Властимил Петржела
Славия
1
Ондрей Колар
ВР
26
Ян Боржил
ЛЗ
4
Давид Зима
ЦЗ
15
Ондрей Кудела
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
17
Лукаш Провод
ЛВ
10
Николае Станчу
ЦП
18
P. Hellebrand
ЦП
23
Петр Шевчик
ЦП
12
Ибрахим Траоре
ЦП
9
Петар Муса
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Баник
25
J. Fleisman
ЦЗ
8
R. Hruby
ЦП
26
Филип Калоц
ЦП
7
R. Reiter
ЦП
1
Viktor Budinský
ЦФ
0
M. Baros
ЦФ
Славия
31
Пржемисл Коварж
ВР
17
Michal Frydrych
ЦЗ
22
Лацо Такакш
ЦЗ
3
Томаш Голеш
ПЗ
8
Лукаш Масопуст
ПП
11
Станислав Тецл
ЦФ
9
Абдулла Юсуф
ЦФ
3-5-3
26
Прохазка
23
Свозил
94
Стронати
8
Янош
0
0
95
Хользер
11
Кузманович
0
91
Поточны
0
4-4-1-1
1
Колар
34
Цоуфал
4
Зима
15
Кудела
26
Боржил
18
23
Шевчик
12
Траоре
10
Станчу
17
Провод
9
Муса
25
25
11
Кузманович
8
8
11
Кузманович
8
Янош
26
Калоц
26
Калоц
8
Янош
0
7
7
0
91
Поточны
0
0
91
Поточны
12
Траоре
3
Голеш
3
Голеш
12
Траоре
18
8
Масопуст
8
Масопуст
18
10
Станчу
17
17
10
Станчу
9
Муса
11
Тецл
11
Тецл
9
Муса
34
Цоуфал
9
Юсуф
9
Юсуф
34
Цоуфал
Остались в запасе
Баник
Славия
1
Viktor Budinský
ЦФ
Главный тренер
Властимил Петржела
31
Пржемисл Коварж
ВР
22
Лацо Такакш
ЦЗ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Остались в запасе
1
Viktor Budinský
ЦФ
Остались в запасе
31
Пржемисл Коварж
ВР
22
Лацо Такакш
ЦЗ
Главный тренер
Властимил Петржела
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Статистика матча Баник - Славия
7
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
7
3
Матчи команд
Баник
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Славия
- : -
29.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
1 : 2
21.11.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Зброевка
1 : 3
07.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Баник
0 : 0
18.10.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
0 : 0
10.10.2026
Баник
Славия
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Славия
4 : 1
08.11.2026
Артис
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Информация о матче
Стадион:
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