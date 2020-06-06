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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Богемианс 1905 - Спарта
Богемианс 1905 - Спарта: обзор матча 06 июня 2020
Богемианс 1905
06.06.2020, суббота, 21:00
Чехия. Синот Лига, 28 тур
0 : 1
Завершен
Спарта
85'
Б. Тетти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Богемианс 1905 - Спарта
Замена
I. Keita
️️️️
В. Левин
89'
89'
Замена
G. Mandjeck
️️️️
Б. Докал
89'
Замена
А. Карабец
️️️️
М. Травник
Желтая карточка
А. Ваничек
87'
85'
ГОЛ! 0:1!
Б. Тетти
Пас отдал
Б. Докал
Желтая карточка
В. Левин
78'
78'
Замена
М. Ганоушек
️️️️
Д. Моберг-Карлссон
75'
Замена
А. Виндхейм
️️️️
М. Сачек
Замена
А. Ваничек
️️️️
П. Хронек
70'
58'
Желтая карточка
Б. Докал
Замена
Я. Водганел
️️️️
Р. Квет
57'
Желтая карточка
P. Osmancik
54'
46'
Замена
Б. Тетти
️️️️
Л. Козак
Замена
P. Osmancik
️️️️
Д. Москера
46'
36'
Желтая карточка
Л. Штетина
Желтая карточка
П. Хронек
28'
Желтая карточка
Д. Москера
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Богемианс 1905
1
Roman Vales
ВР
4
J. Jindrisek
ЦЗ
16
M. Dostal
ЦЗ
18
Jiří Bederka
ЦЗ
29
L. Hulka
ЦЗ
8
Джон Москера
ЛВ
15
Петр Хронек
ЦП
88
Владислав Левин
ЦП
16
Роман Квет
ЦП
16
Daniel Kostl
ЦП
0
D. Bartek
ЦП
Главный тренер
Мирослав Кубик
Спарта
29
Милан Хеча
ВР
17
Давид Ганцко
ЦЗ
2
Лукаш Штетина
ЦЗ
61
Михал Сачек
ПЗ
9
Борек Докал
ЦП
17
Мартин Фридек
ЦП
10
Михал Травник
ЦП
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
10
Давид Моберг-Карлссон
ЦФ
18
Либор Козак
ЦФ
10
Адам Гложек
ЦФ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Богемианс 1905
33
Тилль Шумахер
ЦЗ
12
Pavel Osmancik
ЦЗ
0
D. Krch
ЦЗ
77
Ян Водганел
ЦП
89
Patrik Le Giang
ЦФ
18
Ibrahim Keita
ЦФ
10
Антонин Ваничек
ЦФ
Спарта
1
Флориан Ницэ
ВР
23
Мацей Ганоушек
ЦЗ
26
Costa Nhamoinesu
ЦЗ
32
Андреас Виндхейм
ЦЗ
9
Адам Карабец
ЦП
40
Georges Mandjeck
ЦП
30
Бенжамин Тетти
ЦФ
4-5-1
1
4
18
29
16
88
Левин
16
Квет
16
0
15
Хронек
8
Москера
3-4-3
29
Хеча
61
Сачек
2
Штетина
17
Ганцко
17
Фридек
10
Травник
8
Канга
9
Докал
10
Гложек
18
Козак
10
Моберг-Карлссон
8
Москера
12
12
8
Москера
16
Квет
77
Водганел
77
Водганел
16
Квет
88
Левин
18
18
88
Левин
15
Хронек
10
Ваничек
10
Ваничек
15
Хронек
10
Моберг-Карлссон
23
Ганоушек
23
Ганоушек
10
Моберг-Карлссон
61
Сачек
32
Виндхейм
32
Виндхейм
61
Сачек
10
Травник
9
Карабец
9
Карабец
10
Травник
9
Докал
40
40
9
Докал
18
Козак
30
Тетти
30
Тетти
18
Козак
Остались в запасе
Богемианс 1905
Спарта
33
Тилль Шумахер
ЦЗ
0
D. Krch
ЦЗ
89
Patrik Le Giang
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
1
Флориан Ницэ
ВР
26
Costa Nhamoinesu
ЦЗ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Остались в запасе
33
Тилль Шумахер
ЦЗ
0
D. Krch
ЦЗ
89
Patrik Le Giang
ЦФ
Остались в запасе
1
Флориан Ницэ
ВР
26
Costa Nhamoinesu
ЦЗ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Статистика матча Богемианс 1905 - Спарта
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Градец-Кралове
- : -
28.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Артис
1 : 2
04.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Зброевка
2 : 2
24.10.2026
Богемианс 1905
Спарта
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Информация о матче
Стадион:
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