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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Гент - Рома
Гент - Рома: обзор матча 06 августа 2009
Гент
06.08.2009, четверг, 22:30
Лига Европы
1 : 7
Первый матч – 1 : 3
Завершен
Рома
78'
Т. Смолдерс
35'
Ф. Тотти
56'
Ф. Тотти
59'
Д. Де Росси
65'
Ф. Тотти (П)
75'
Д. Де Росси
80'
Ж. Менез
85'
С. Окака-Чука
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гент - Рома
ГОЛ! 1:7!
С. Окака-Чука
Пас отдал
Ж. Менез
Желтая карточка
Ф. Мексес
ГОЛ! 1:6!
Ж. Менез
ГОЛ! 1:5!
Т. Смолдерс
ГОЛ! 0:5!
Д. Де Росси
Пас отдал
Д. Писарро
Замена
А. Черчи
️️️️
Р. Таддеи
Желтая карточка
Р. Таддеи
Замена
М. Тонетто
️️️️
Ф. Тотти
Замена
С. Окака-Чука
️️️️
М. Мотта
ГОЛ с пенальти! 0:4!
Ф. Тотти
Замена
К. Лепуан
️️️️
М. Лей
ГОЛ! 0:3!
Д. Де Росси
ГОЛ! 0:2!
Ф. Тотти
Желтая карточка
Т. Смолдерс
Замена
А. Чустович
️️️️
С. Де Смет
Замена
А. Дуарте
️️️️
З. Любиянкич
Красная карточка
М. Шулер
ГОЛ! 0:1!
Ф. Тотти
Желтая карточка
М. Марич
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гент
29
Боян Йоргачевич
ВР
24
Эрленд Ханствейт
ЛЗ
4
Марко Шулер
ЦЗ
6
Штеф Уилс
ЦЗ
7
Тим Смолдерс
ЦП
31
Кристоф Гронден
ЦП
10
Рэндаль Асофейфа
ЦП
10
Милош Марич
ЦП
9
Мбай Лей
ЦФ
7
Стейн Де Смет
ЦФ
11
Златан Любиянкич
ЦФ
Главный тренер
Мишель Прюдомм
Рома
6
Йон-Арне Риисе
ЛЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
7
Давид Писарро
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
11
Родриго Таддеи
ПП
7
Жереми Менез
ЦФ
10
Франческо Тотти
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Гент
23
Франк Букс
ВР
13
Адриано Дуарте
ЦЗ
23
Кристоф Лепуан
ЦП
8
Яссин Эль-Ганасси
ЦП
13
Мамату Н'Диай
ЦП
7
Аднан Чустович
ПВ
16
Элиман Кулибали
ЦФ
Рома
0
Макс Тонетто
ЛЗ
5
Антунеш
ЦЗ
27
Марко Кассетти
ПЗ
8
Стефано Губерти
ЛП
91
Рикардо Фати
ЦП
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
7
Алессио Черчи
ЦФ
3-4-3
29
Йоргачевич
24
Ханствейт
6
Уилс
4
Шулер
7
Смолдерс
10
Асофейфа
10
Марич
31
Гронден
11
Любиянкич
7
Де Смет
9
Лей
4-4-2
16
Мотта
5
Мексес
3
Андреолли
6
Риисе
11
Таддеи
16
Де Росси
4
Бриги
7
Писарро
10
Тотти
7
Менез
11
Любиянкич
13
Дуарте
13
Дуарте
11
Любиянкич
9
Лей
23
Лепуан
23
Лепуан
9
Лей
7
Де Смет
7
Чустович
7
Чустович
7
Де Смет
10
Тотти
0
Тонетто
0
Тонетто
10
Тотти
16
Мотта
77
Окака-Чука
77
Окака-Чука
16
Мотта
11
Таддеи
7
Черчи
7
Черчи
11
Таддеи
Остались в запасе
Гент
Рома
23
Франк Букс
ВР
8
Яссин Эль-Ганасси
ЦП
13
Мамату Н'Диай
ЦП
16
Элиман Кулибали
ЦФ
Главный тренер
Мишель Прюдомм
5
Антунеш
ЦЗ
27
Марко Кассетти
ПЗ
8
Стефано Губерти
ЛП
91
Рикардо Фати
ЦП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
23
Франк Букс
ВР
8
Яссин Эль-Ганасси
ЦП
13
Мамату Н'Диай
ЦП
16
Элиман Кулибали
ЦФ
Остались в запасе
5
Антунеш
ЦЗ
27
Марко Кассетти
ПЗ
8
Стефано Губерти
ЛП
91
Рикардо Фати
ЦП
Главный тренер
Мишель Прюдомм
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Гент - Рома
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Гент
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
- : -
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Мануэль Грефе
(Берлин)
Помощники судьи:
Майк Пикель
Маркус Хекер (оба - Германия)
Делегат:
Суне Хеллстремер (Швеция)
Стадион:
Олимпико
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