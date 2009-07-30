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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Рома - Гент
Рома - Гент: обзор матча 30 июля 2009
Рома
30.07.2009, четверг, 22:45
Лига Европы
3 : 1
Ответный матч – 7 : 1
Завершен
Гент
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Личные встречи
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Статистика матча Рома - Гент
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0
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Гент
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
- : -
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Информация о матче
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