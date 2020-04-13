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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Славия-Мозырь - Рух
Славия-Мозырь - Рух: обзор матча 13 апреля 2020
Славия-Мозырь
13.04.2020, понедельник, 17:30
Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
0 : 0
Завершен
Рух
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Славия-Мозырь - Рух
Замена
В. Сенько
️️️️
А. Чухлей
90'
+3
82'
Желтая карточка
В. Васильев
Замена
И. Василевич
️️️️
A. Kotlyarov
77'
Замена
И. Костров
️️️️
A. Raevskiy
67'
62'
Вторая желтая
А. Диалло
60'
Желтая карточка
V. Gajduchik
50'
Желтая карточка
А. Диалло
42'
Желтая карточка
С. Тихоновский
34'
Желтая карточка
Д. Гречихо
20'
Замена
С. Тихоновский
️️️️
Ч. Осучукву
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славия-Мозырь
16
Mikhail Baranovski
ВР
20
Андрей Чухлей
ЦЗ
0
A. Raevskiy
ЦЗ
8
Юрий Пантя
ЦЗ
5
Егор Потапов
ЦЗ
44
Игорь Тимонюк
ЦЗ
18
Владислав Жук
ЦП
99
Глеб Шевченко
ЦП
0
A. Kotlyarov
ЦП
11
Никита Мельников
ЦФ
7
Фрэнсис Нар
ЦФ
Главный тренер
Юрий Пунтус
Рух
21
Александр Нечаев
ВР
0
V. Gajduchik
ЦЗ
5
Виллиам
ЦЗ
33
Артем Рахманов
ЦЗ
59
Илья Колпачук
ЦЗ
10
Gheorghe Andronic
ЦП
19
Денис Гречихо
ЦП
93
Чиди Осучукву
ЦП
80
Артем Концевой
ЦП
47
Владислав Васильев
АП
91
Абдулайе Диалло
ЦФ
Славия-Мозырь
84
Nikolai Romanyuk
ВР
29
Denis Kovalevski
ЦЗ
44
Владислав Малькевич
ЦЗ
6
Максим Мякиш
ЦЗ
0
Y. Nedashkovskiy
ЦЗ
8
Игорь Костров
ЦП
11
Dmitriy Krivosheyev
ЦП
9
Валерий Сенько
ЦП
25
Илья Василевич
ЦФ
Рух
25
Роман Степанов
ВР
26
Павел Седько
ЛВ
0
M. Chizh
ЦП
15
Ярослав Орешкевич
ЦП
99
Bogdan Sadovski
ЦП
26
Сергей Тихоновский
ЦП
19
Егор Богомольский
ЦФ
34
Артем Петренко
ЦФ
3-2-3-2
16
8
Пантя
5
Потапов
44
Тимонюк
0
20
Чухлей
18
Жук
99
Шевченко
0
7
Нар
11
Мельников
4-4-1-1
21
Нечаев
5
Виллиам
33
Рахманов
59
Колпачук
0
19
Гречихо
93
Осучукву
80
Концевой
10
47
Васильев
91
Диалло
0
8
Костров
8
Костров
0
20
Чухлей
9
Сенько
9
Сенько
20
Чухлей
0
25
Василевич
25
Василевич
0
93
Осучукву
26
Тихоновский
26
Тихоновский
93
Осучукву
34
Петренко
34
Петренко
Остались в запасе
Славия-Мозырь
Рух
84
Nikolai Romanyuk
ВР
29
Denis Kovalevski
ЦЗ
44
Владислав Малькевич
ЦЗ
6
Максим Мякиш
ЦЗ
0
Y. Nedashkovskiy
ЦЗ
11
Dmitriy Krivosheyev
ЦП
Главный тренер
Юрий Пунтус
26
Павел Седько
ЛВ
25
Роман Степанов
ВР
0
M. Chizh
ЦП
15
Ярослав Орешкевич
ЦП
99
Bogdan Sadovski
ЦП
19
Егор Богомольский
ЦФ
Остались в запасе
84
Nikolai Romanyuk
ВР
29
Denis Kovalevski
ЦЗ
44
Владислав Малькевич
ЦЗ
6
Максим Мякиш
ЦЗ
0
Y. Nedashkovskiy
ЦЗ
11
Dmitriy Krivosheyev
ЦП
Остались в запасе
26
Павел Седько
ЛВ
25
Роман Степанов
ВР
0
M. Chizh
ЦП
15
Ярослав Орешкевич
ЦП
99
Bogdan Sadovski
ЦП
19
Егор Богомольский
ЦФ
Главный тренер
Юрий Пунтус
Статистика матча Славия-Мозырь - Рух
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
5
Матчи команд
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Славия-Мозырь
- : -
29.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
МЛ Витебск
2 : 1
22.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Славия-Мозырь
2 : 0
08.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Ислочь
3 : 1
01.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Славия-Мозырь
4 : 2
25.10.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Белшина
2 : 4
19.10.2026
Славия-Мозырь
Рух
Белоруссия. Высшая лига, 30 тур
Рух
3 : 2
28.11.2021
Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига, 29 тур
Слуцк
3 : 0
20.11.2021
Рух
Белоруссия. Высшая лига, 28 тур
Рух
2 : 0
05.11.2021
Витебск
Белоруссия. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 3
24.10.2021
Рух
Белоруссия. Высшая лига, 26 тур
Рух
1 : 3
17.10.2021
Динамо Мн
Информация о матче
Стадион:
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