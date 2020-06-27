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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Люцерн - Серветт
Люцерн - Серветт: обзор матча 27 июня 2020
Люцерн
27.06.2020, суббота, 19:15
Швейцария. Суперлига, 26 тур
2 : 2
Завершен
Серветт
60'
F. Margiotta
66'
F. Margiotta
5'
Б. Кеспедес
44'
Т. Конья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Люцерн - Серветт
Замена
B. Eleke
️️️️
И. Ндиайе
79'
ГОЛ! 2:2!
F. Margiotta
66'
66'
Замена
А. Шалк
️️️️
Г. Кюи
66'
Замена
К. Имери
️️️️
Т. Конья
Замена
П. Шурпф
️️️️
Д. Малес
64'
ГОЛ! 1:2!
F. Margiotta
Пас отдал
Ридер
60'
Желтая карточка
И. Ндиайе
49'
46'
Замена
Н. Вуйоз
️️️️
D. Iapichino
44'
ГОЛ! 0:2!
Т. Конья
Пас отдал
Г. Кюи
Желтая карточка
Л. Эмини
34'
29'
Желтая карточка
С. Руй
10'
Желтая карточка
Б. Кеспедес
Желтая карточка
Лукас
5'
5'
ГОЛ! 0:1!
Б. Кеспедес
Пас отдал
Т. Конья
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Люцерн
27
Мариус Мюллер
ВР
17
Simon Grether
ЦЗ
15
Марко Бюрх
ЦЗ
5
Лукас
ЦЗ
20
David Mistrafovic
ЦП
10
Марвин Шульц
ЦП
10
Лорик Эмини
ЦП
19
Дариан Малес
ЦФ
7
Ибраима Ндиайе
ЦФ
19
Francesco Margiotta
ЦФ
10
Ридер
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Серветт
32
Жереми Фрик
ВР
4
Стив Руй
ЦЗ
23
Венсан Сассо
ЦЗ
19
Dennis Iapichino
ЦЗ
3
Christopher Routis
ЦЗ
9
Мирослав Стеванович
ЦП
5
Гаэль Ондуа
ЦП
10
Борис Кеспедес
ЦП
8
Тимоте Конья
ЦП
99
Грейон Кюи
ЦФ
20
Koro Koné
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Люцерн
23
Simon Enzler
ВР
24
Силван Сидлер
ЦЗ
30
Ардон Яшари
ОП
11
Паскаль Шурпф
ЦП
42
Идриз Воца
ЦП
73
Salah Aziz Binous
ЦФ
10
Blessing Eleke
ЦФ
Серветт
1
Joël Kiassumbua
ВР
3
Николя Вуйоз
ЦЗ
30
Кастриот Имери
ОП
14
Andrea Maccoppi
ЦП
17
Рикардо Азеведо
ЦП
8
Алекс Шалк
ЦФ
43
Emmanuel Samba
ЦФ
3-3-4
27
Мюллер
17
15
Бюрх
5
Лукас
20
10
Шульц
10
Эмини
19
Малес
10
Ридер
19
7
Ндиайе
4-4-2
32
Фрик
23
Сассо
19
3
4
Руй
5
Ондуа
10
Кеспедес
8
Конья
9
Стеванович
20
99
Кюи
19
Малес
11
Шурпф
11
Шурпф
19
Малес
7
Ндиайе
10
10
7
Ндиайе
19
3
Вуйоз
3
Вуйоз
19
8
Конья
30
Имери
30
Имери
8
Конья
99
Кюи
8
Шалк
8
Шалк
99
Кюи
Остались в запасе
Люцерн
Серветт
73
Salah Aziz Binous
ЦФ
30
Ардон Яшари
ОП
23
Simon Enzler
ВР
24
Силван Сидлер
ЦЗ
42
Идриз Воца
ЦП
Главный тренер
Маркус Баббель
43
Emmanuel Samba
ЦФ
1
Joël Kiassumbua
ВР
14
Andrea Maccoppi
ЦП
17
Рикардо Азеведо
ЦП
Главный тренер
Ален Гейгер
Остались в запасе
73
Salah Aziz Binous
ЦФ
30
Ардон Яшари
ОП
23
Simon Enzler
ВР
24
Силван Сидлер
ЦЗ
42
Идриз Воца
ЦП
Остались в запасе
43
Emmanuel Samba
ЦФ
1
Joël Kiassumbua
ВР
14
Andrea Maccoppi
ЦП
17
Рикардо Азеведо
ЦП
Главный тренер
Маркус Баббель
Главный тренер
Ален Гейгер
Статистика матча Люцерн - Серветт
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
- : -
29.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Лугано
0 : 0
10.10.2026
Люцерн
Серветт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
28.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
2 : 0
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Информация о матче
Стадион:
Свисспауэр Арена
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