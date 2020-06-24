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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Ксамакс - Базель
Ксамакс - Базель: обзор матча 24 июня 2020
Ксамакс
24.06.2020, среда, 19:15
Швейцария. Суперлига, 25 тур
1 : 2
Завершен
Базель
19'
В. Штокер
76'
А. Кабрал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ксамакс - Базель
90'
Замена
Рамирес
️️️️
В. Штокер
80'
Замена
Я. ван дер Верфф
️️️️
Т. Джака
Желтая карточка
X. Kouassi
79'
76'
ГОЛ! 0:2!
А. Кабрал
Пас отдал
С. Видмер
Замена
M. Gomes
️️️️
J. Djourou
75'
Желтая карточка
J. Djourou
70'
Замена
Л. Мулай
️️️️
Т. Сефери
60'
Замена
Y. Tafer
️️️️
С. Рамизи
60'
59'
Замена
А. Пулулу
️️️️
Б. Риверос
59'
Замена
А. Кабрал
️️️️
К. Адеми
37'
Желтая карточка
О. Альдрете
19'
ГОЛ! 0:1!
В. Штокер
Пас отдал
К. Адеми
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ксамакс
30
Laurent Walthert
ВР
23
Лерой Абанда
ЛЗ
16
Лео Сейду
ЦЗ
19
Арбенит Джемайли
ЦЗ
33
Johan Djourou
ЦЗ
4
Andre Neitzke
ЦЗ
4
Xavier Kouassi
ЦП
8
Самир Рамизи
ЦФ
17
Таульянт Сефери
ЦФ
14
Raphael Nuzzolo
ЦФ
Базель
1
Йонас Омлин
ВР
18
Рауль Петретта
ЛЗ
15
Блас Риверос
ЦЗ
15
Омар Альдрете
ЦЗ
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
10
Самуэле Кампо
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
20
Фабиан Фрай
ЦП
34
Таулант Джака
ЦП
9
Кемаль Адеми
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Ксамакс
32
Matthias Minder
ВР
14
Лиридон Мулай
ЦП
3
Janick Kamber
ЦП
23
Mike Gomes
ЦП
14
Тибо Корбас
ЦП
91
Yannis Tafer
ЦП
67
Diafra Sakho
ЦФ
Базель
1
Джордже Николич
ВР
16
Яспер ван дер Верфф
ЦЗ
31
Эмиль Бергстрем
ЦЗ
9
Афимико Пулулу
ЛВ
91
Лирик Виши
ЦП
7
Рамирес
ЦП
19
Артур Кабрал
ЦФ
3-2-1-3
30
19
Джемайли
33
4
23
Абанда
16
Сейду
4
14
17
Сефери
8
Рамизи
3-2-4-1
1
Омлин
15
Риверос
15
Альдрете
5
Джемерт
30
Видмер
18
Петретта
14
Штокер
20
Фрай
34
Джака
10
Кампо
9
Адеми
17
Сефери
14
Мулай
14
Мулай
17
Сефери
33
23
23
33
8
Рамизи
91
91
8
Рамизи
15
Риверос
9
Пулулу
9
Пулулу
15
Риверос
34
Джака
16
ван дер Верфф
16
ван дер Верфф
34
Джака
14
Штокер
7
Рамирес
7
Рамирес
14
Штокер
9
Адеми
19
Кабрал
19
Кабрал
9
Адеми
Остались в запасе
Ксамакс
Базель
67
Diafra Sakho
ЦФ
32
Matthias Minder
ВР
3
Janick Kamber
ЦП
14
Тибо Корбас
ЦП
91
Лирик Виши
ЦП
1
Джордже Николич
ВР
31
Эмиль Бергстрем
ЦЗ
Главный тренер
Марсель Коллер
Остались в запасе
67
Diafra Sakho
ЦФ
32
Matthias Minder
ВР
3
Janick Kamber
ЦП
14
Тибо Корбас
ЦП
Остались в запасе
91
Лирик Виши
ЦП
1
Джордже Николич
ВР
31
Эмиль Бергстрем
ЦЗ
Главный тренер
Марсель Коллер
Статистика матча Ксамакс - Базель
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Ксамакс
Швейцария. Кубок, 1/4 финала
Ксамакс
1 : 2
03.02.2026
Ивердон
Швейцария. Суперлига, 36 тур
Ксамакс
0 : 1
03.08.2020
Лугано
Швейцария. Суперлига, 35 тур
Санкт-Галлен
6 : 0
31.07.2020
Ксамакс
Швейцария. Суперлига, 34 тур
Серветт
4 : 1
26.07.2020
Ксамакс
Швейцария. Суперлига, 33 тур
Ксамакс
0 : 1
23.07.2020
Янг Бойз
Базель
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Информация о матче
Стадион:
Стад де ла Маладире
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