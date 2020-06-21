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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Люцерн - Базель
Люцерн - Базель: обзор матча 21 июня 2020
Люцерн
21.06.2020, воскресенье, 17:00
Швейцария. Суперлига, 24 тур
2 : 1
Завершен
Базель
23'
F. Margiotta
81'
B. Eleke
86'
А. Кабрал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Люцерн - Базель
86'
ГОЛ! 2:1!
А. Кабрал
Пас отдал
К. Адеми
ГОЛ! 2:0!
B. Eleke
Пас отдал
Д. Малес
81'
78'
Замена
Э. Бергстрем
️️️️
Э. Джемерт
73'
Замена
Я. ван дер Верфф
️️️️
Б. Риверос
Замена
B. Eleke
️️️️
F. Margiotta
71'
70'
Желтая карточка
А. Пулулу
Замена
Д. Малес
️️️️
Ридер
63'
Желтая карточка
И. Воца
30'
ГОЛ! 1:0!
F. Margiotta
Пас отдал
И. Ндиайе
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Люцерн
27
Мариус Мюллер
ВР
5
Стефан Кнежевич
ЦЗ
15
Марко Бюрх
ЦЗ
5
Лукас
ЦЗ
11
Паскаль Шурпф
ЦП
10
Лорик Эмини
ЦП
42
Идриз Воца
ЦП
10
Марвин Шульц
ЦП
10
Ридер
ЦФ
19
Francesco Margiotta
ЦФ
7
Ибраима Ндиайе
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Базель
1
Йонас Омлин
ВР
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
15
Омар Альдрете
ЦЗ
15
Блас Риверос
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
9
Афимико Пулулу
ЛВ
10
Самуэле Кампо
ЦП
20
Фабиан Фрай
ЦП
34
Таулант Джака
ЦП
25
Оргес Буньяку
ЦП
19
Артур Кабрал
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Люцерн
23
Simon Enzler
ВР
17
Simon Grether
ЦЗ
23
Марко Бюрки
ЦЗ
24
Силван Сидлер
ЦЗ
20
David Mistrafovic
ЦП
19
Дариан Малес
ЦФ
10
Blessing Eleke
ЦФ
Базель
1
Джордже Николич
ВР
16
Яспер ван дер Верфф
ЦЗ
31
Эмиль Бергстрем
ЦЗ
7
Рамирес
ЦП
9
Кемаль Адеми
ЦФ
3-4-3
27
Мюллер
5
Кнежевич
15
Бюрх
5
Лукас
11
Шурпф
42
Воца
10
Шульц
10
Эмини
7
Ндиайе
19
10
Ридер
4-4-1-1
1
Омлин
30
Видмер
15
Альдрете
15
Риверос
5
Джемерт
20
Фрай
34
Джака
25
Буньяку
10
Кампо
9
Пулулу
19
Кабрал
10
Ридер
19
Малес
19
Малес
10
Ридер
19
10
10
19
15
Риверос
16
ван дер Верфф
16
ван дер Верфф
15
Риверос
5
Джемерт
31
Бергстрем
31
Бергстрем
5
Джемерт
Остались в запасе
Люцерн
Базель
23
Simon Enzler
ВР
17
Simon Grether
ЦЗ
23
Марко Бюрки
ЦЗ
24
Силван Сидлер
ЦЗ
20
David Mistrafovic
ЦП
Главный тренер
Маркус Баббель
1
Джордже Николич
ВР
7
Рамирес
ЦП
9
Кемаль Адеми
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Остались в запасе
23
Simon Enzler
ВР
17
Simon Grether
ЦЗ
23
Марко Бюрки
ЦЗ
24
Силван Сидлер
ЦЗ
20
David Mistrafovic
ЦП
Остались в запасе
1
Джордже Николич
ВР
7
Рамирес
ЦП
9
Кемаль Адеми
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Главный тренер
Марсель Коллер
Статистика матча Люцерн - Базель
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
- : -
29.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Лугано
0 : 0
10.10.2026
Люцерн
Базель
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Информация о матче
Стадион:
Свисспауэр Арена
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