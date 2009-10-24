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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Сент-Этьен - Валансьен
Сент-Этьен - Валансьен: обзор матча 24 октября 2009
Сент-Этьен
24.10.2009, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 10 тур
0 : 2
Завершен
Валансьен
17'
Ж. Одель
90'
Д. Дюкортью
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Этьен - Валансьен
ГОЛ! 0:2!
Д. Дюкортью
Замена
Б. Сако
️️️️
С. Варро
Замена
Ф. Бен Халфаллах
️️️️
Г. Пужоль
Замена
Д. Жильотти
️️️️
К. Миральяс
Замена
Г. Данич
️️️️
Ж. Одель
Желтая карточка
Э. Тавларидис
Замена
Д. Бальде
️️️️
Р. Коад
Замена
Д. Пайет
️️️️
А. Фернандес
Желтая карточка
С. Варро
Желтая карточка
Ж. Абардонадо
Желтая карточка
Р. Коад
17'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Одель
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Этьен
40
Жереми Жано
ВР
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
20
Эфстатиос Тавларидис
ЦЗ
8
Гиран Н'Дав
ЦЗ
27
Седрик Варро
ЦЗ
17
Аугусто Фернандес
ЦП
6
Желсон Фернандес
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
87
Кевин Миральяс
ЦФ
18
Гонсало Бергессио
ЦФ
25
Илан
ЦФ
Главный тренер
Ален Перрен
Валансьен
16
Гай Нди-Ассембе
ВР
6
Давид Дюкортью
ЛЗ
29
Сиака Тьене
ЛЗ
4
Милан Бишевац
ЦЗ
3
Жак Абардонадо
ЦЗ
25
Руди Матер
ПЗ
24
Рено Коад
ЦП
15
Карлос Санчес
ЦП
6
Реми Гомис
ЦП
28
Грэгори Пужоль
ЦФ
2
Жоан Одель
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Сент-Этьен
40
Папе Абдулай Кулибали
ВР
20
Бакари Сако
ЦП
17
Йоан Откер
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
0
Элтон Дос Рейс
ЦФ
13
Давид Жильотти
ЦФ
Валансьен
16
Жан-Луис Лека
ВР
4
Дианбобо Бальде
ЦЗ
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
28
Гаэль Данич
ЛП
8
Фахид Бен Халфаллах
ЛП
21
Жозе Саез
ЦП
9
Луиджи Пьерони
ЦФ
4-3-3
40
Жано
29
Беналуан
8
Н'Дав
27
Варро
20
Тавларидис
17
Фернандес
6
Фернандес
8
Матюиди
25
Илан
18
Бергессио
87
Миральяс
3-2-3-2
16
Нди-Ассембе
6
Дюкортью
4
Бишевац
3
Абардонадо
25
Матер
29
Тьене
24
Коад
15
Санчес
6
Гомис
2
Одель
28
Пужоль
87
Миральяс
13
Жильотти
13
Жильотти
87
Миральяс
17
Фернандес
10
Пайет
10
Пайет
17
Фернандес
27
Варро
20
Сако
20
Сако
27
Варро
24
Коад
4
Бальде
4
Бальде
24
Коад
2
Одель
28
Данич
28
Данич
2
Одель
28
Пужоль
8
Бен Халфаллах
8
Бен Халфаллах
28
Пужоль
Остались в запасе
Сент-Этьен
Валансьен
40
Папе Абдулай Кулибали
ВР
0
Элтон Дос Рейс
ЦФ
17
Йоан Откер
ЦП
Главный тренер
Ален Перрен
9
Луиджи Пьерони
ЦФ
16
Жан-Луис Лека
ВР
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
21
Жозе Саез
ЦП
Главный тренер
Филипп Монтанье
Остались в запасе
40
Папе Абдулай Кулибали
ВР
0
Элтон Дос Рейс
ЦФ
17
Йоан Откер
ЦП
Остались в запасе
9
Луиджи Пьерони
ЦФ
16
Жан-Луис Лека
ВР
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
21
Жозе Саез
ЦП
Главный тренер
Ален Перрен
Главный тренер
Филипп Монтанье
Статистика матча Сент-Этьен - Валансьен
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.10.2026
Родез
Валансьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Кевийи
- : -
21.11.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 12 тур
Валансьен
2 : 2
05.11.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 11 тур
Канн
2 : 1
31.10.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Версаль
1 : 0
03.10.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 8 тур
Валансьен
2 : 1
26.09.2026
Ле-Пюи
Информация о матче
Стадион:
Жеффруа-Гишар
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