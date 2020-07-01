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Материалы

Дженоа - Ювентус

30.06.2020, Вторник, 22:45 мск Италия. Серия А, 29 тур Дженоа - Ювентус
Италия. Серия А (2019/2020)
10 тур
30 октября, среда 23:00 Ювентус 2:1 Дженоа
Италия. Серия А (2018/2019)
28 тур
17 марта, воскресенье 14:30 Дженоа 2:0 Ювентус
9 тур
20 октября, суббота 19:00 Ювентус 1:1 Дженоа
Италия. Серия А (2017/2018)
21 тур
22 января, понедельник 22:45 Ювентус 1:0 Дженоа
2 тур
26 августа, суббота 19:00 Дженоа 2:4 Ювентус
Италия. Кубок (2017/2018)
1/8 финала
20 декабря, среда 22:45 Ювентус 2:0 Дженоа
Италия. Серия А (2016/2017)
33 тур
23 апреля, воскресенье 21:45 Ювентус 4:0 Дженоа
14 тур
27 ноября, воскресенье 17:00 Дженоа 3:1 Ювентус
Италия. Серия А (2015/2016)
23 тур
3 февраля, среда 22:45 Ювентус 1:0 Дженоа
4 тур
20 сентября, воскресенье 16:00 Дженоа 0:2 Ювентус
Италия. Серия А (2014/2015)
28 тур
22 марта, воскресенье 17:00 Ювентус 1:0 Дженоа
9 тур
29 октября, среда 22:45 Дженоа 1:0 Ювентус
Италия. Серия А (2013/2014)
28 тур
16 марта, воскресенье 23:45 Дженоа 0:1 Ювентус
9 тур
27 октября, воскресенье 18:00 Ювентус 2:0 Дженоа
Италия. Серия А (2012/2013)
22 тур
26 января, суббота 23:45 Ювентус 1:1 Дженоа
3 тур
16 сентября, воскресенье 17:00 Дженоа 1:3 Ювентус
Италия. Серия А (2011/2012)
27 тур
11 марта, воскресенье 18:00 Дженоа 0:0 Ювентус
8 тур
22 октября, суббота 22:45 Ювентус 2:2 Дженоа
Италия. Серия А (2010/2011)
32 тур
10 апреля, воскресенье 14:30 Ювентус 3:2 Дженоа
13 тур
21 ноября, воскресенье 14:30 Дженоа 0:2 Ювентус
Италия. Серия А (2009/2010)
24 тур
14 февраля, воскресенье 17:00 Ювентус 3:2 Дженоа
5 тур
24 сентября, четверг 22:45 Дженоа 2:2 Ювентус
Италия. Серия А (2008/2009)
31 тур
11 апреля, суббота 22:30 Дженоа 3:2 Ювентус
12 тур
13 ноября, четверг 22:30 Ювентус 4:1 Дженоа
Италия. Серия А (2007/2008)
27 тур
9 марта, воскресенье 22:30 Дженоа 0:2 Ювентус
8 тур
21 октября, воскресенье 22:30 Ювентус 1:0 Дженоа
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ювентус 38 26 5 7 76:43 +33 83
2. Интер 38 24 10 4 81:36 +45 82
3. Аталанта 38 23 9 6 98:48 +50 78
4. Лацио 38 24 6 8 79:42 +37 78
5. Рома 38 21 7 10 77:51 +26 70
6. Милан 38 19 9 10 63:46 +17 66
7. Наполи 38 18 8 12 61:50 +11 62
8. Сассуоло 38 14 9 15 69:63 +6 51
9. Верона 38 12 13 13 47:51 -4 49
10. Фиорентина 38 12 13 13 51:48 +3 49
11. Парма 38 14 7 17 56:57 -1 49
12. Болонья 38 12 11 15 52:65 -13 47
13. Удинезе 38 12 9 17 37:51 -14 45
14. Кальяри 38 11 12 15 52:56 -4 45
15. Сампдория 38 12 6 20 48:65 -17 42
16. Торино 38 11 7 20 46:68 -22 40
17. Дженоа 38 10 9 19 47:73 -26 39
18. Лечче 38 9 8 21 52:85 -33 35
19. Брешиа 38 6 7 25 35:79 -44 25
20. СПАЛ 38 5 5 28 27:77 -50 20
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