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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Престон - Дерби Каунти
Престон - Дерби Каунти: обзор матча 01 июля 2020
Престон
01.07.2020, среда, 19:00
Англия. Чемпионшип, 40 тур
0 : 1
Завершен
Дерби Каунти
18'
W. Rooney
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Престон - Дерби Каунти
90'
+4
Замена
С. Мэлони
️️️️
W. Rooney
83'
Замена
К. Дэйвис
️️️️
Д. Эванс
Замена
Д. Стокли
️️️️
Б. Пирсон
78'
Замена
J. Harrop
️️️️
P. Gallagher
73'
Замена
Т. Баркуйзен
️️️️
С. Синклейр
73'
65'
Замена
Г. Шинни
️️️️
Л. Сибли
65'
Замена
К. Форсит
️️️️
Д. Богль
65'
Замена
К. Мартин
️️️️
Д. Холмс
Замена
Ш. Магуайр
️️️️
D. Nugent
60'
18'
ГОЛ! 0:1!
W. Rooney
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Престон
1
Деклан Радд
ВР
2
Джо Рафферти
ЦЗ
20
Paul Huntington
ЦЗ
6
Бен Дэвис
ЦЗ
16
Эндрю Хьюз
ЦЗ
4
Бен Пирсон
ЦЗ
44
Брэд Поттс
ЦП
8
Алан Брауне
ЦП
12
Paul Gallagher
ЦП
35
David Nugent
ЦФ
7
Скотт Синклейр
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Дерби Каунти
29
Бен Хамер
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
9
Wayne Rooney
ЦЗ
2
Джайден Богль
ЦЗ
5
Мэтт Кларк
ЦЗ
12
Джордж Эванс
ЦЗ
29
Мартин Уогхорн
ЦП
14
Дуэйн Холмс
ЦП
12
Джейсон Найт
ЦП
32
Лоуи Сибли
ЦП
18
Макс Берд
ЦП
Главный тренер
Филлип Коку
Престон
1
Коннор Рипли
ВР
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
2
Darnell Fisher
ЦЗ
25
Josh Harrop
ЦП
4
Райан Ледсон
ЦП
29
Том Баркуйзен
ЦП
24
Шон Магуайр
ЦФ
9
Джейден Стокли
ЦФ
31
Билли Бодин
ЦФ
Дерби Каунти
13
Келле Рос
ВР
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
4
Грэм Шинни
ЦП
7
Морган Уиттакер
ЦФ
18
Крис Мартин
ЦФ
8
Флориан Джозефзун
ЦФ
3-2-3-2
1
Радд
6
Дэвис
16
Хьюз
4
Пирсон
20
2
Рафферти
44
Поттс
8
Брауне
12
7
Синклейр
35
3-2-5
29
Хамер
2
Богль
5
Кларк
12
Эванс
9
3
Лоу
29
Уогхорн
12
Найт
32
Сибли
18
Берд
14
Холмс
12
25
25
12
7
Синклейр
29
Баркуйзен
29
Баркуйзен
7
Синклейр
35
24
Магуайр
24
Магуайр
35
4
Пирсон
9
Стокли
9
Стокли
4
Пирсон
12
Эванс
33
Дэйвис
33
Дэйвис
12
Эванс
9
2
Мэлони
2
Мэлони
9
2
Богль
3
Форсит
3
Форсит
2
Богль
32
Сибли
4
Шинни
4
Шинни
32
Сибли
14
Холмс
18
Мартин
18
Мартин
14
Холмс
Остались в запасе
Престон
Дерби Каунти
1
Коннор Рипли
ВР
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
2
Darnell Fisher
ЦЗ
4
Райан Ледсон
ЦП
31
Билли Бодин
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
13
Келле Рос
ВР
7
Морган Уиттакер
ЦФ
8
Флориан Джозефзун
ЦФ
Главный тренер
Филлип Коку
Остались в запасе
1
Коннор Рипли
ВР
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
2
Darnell Fisher
ЦЗ
4
Райан Ледсон
ЦП
31
Билли Бодин
ЦФ
Остались в запасе
13
Келле Рос
ВР
7
Морган Уиттакер
ЦФ
8
Флориан Джозефзун
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Главный тренер
Филлип Коку
Статистика матча Престон - Дерби Каунти
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Престон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
- : -
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
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Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
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Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
- : -
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Информация о матче
Стадион:
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