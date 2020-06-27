Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Уиган Атлетик - Блэкберн
Уиган Атлетик - Блэкберн: обзор матча 27 июня 2020
Уиган Атлетик
27.06.2020, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 39 тур
2 : 0
Завершен
Блэкберн
80'
Л. Эванс
90+4'
М. Якобс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уиган Атлетик - Блэкберн
ГОЛ! 2:0!
М. Якобс
90'
+4
Замена
Д. Гарнер
️️️️
К. Мур
90'
+2
Желтая карточка
С. Кипр
90'
83'
Замена
J. Davenport
️️️️
Д. Ротуэлл
ГОЛ! 1:0!
Л. Эванс
Пас отдал
Д. Уилльямс
80'
79'
Замена
D. Graham
️️️️
Б. Бреретон
Замена
М. Якобс
️️️️
К. Доуэлл
73'
65'
Замена
Б. Джонсон
️️️️
Л. Трэвис
64'
Замена
А. Армстронг
️️️️
Л. Холтби
64'
Замена
Д. Самуэль
️️️️
С. Галлахер
Замена
Л. Эванс
️️️️
A. Pilkington
57'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уиган Атлетик
1
Дэвид Маршалл
ВР
14
Натан Бирн
ЦЗ
4
Седрик Кипр
ЦЗ
6
Danny Fox
ЦЗ
33
Энтони Робинсон
ЦЗ
26
Киран Доуэлл
ЦП
8
Джо Уилльямс
ЦП
8
Сэм Морси
ЦП
7
Anthony Pilkington
ЦП
19
Киффер Мур
ЦФ
9
Джамал Лоу
ЦФ
Главный тренер
Пол Кук
Блэкберн
28
Кристиан Уолтон
ВР
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
24
Райан Ньямб
ПЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
19
Stewart Downing
ЦП
27
Льюис Трэвис
ЦП
7
Джо Ротуэлл
ЦП
17
Эллиот Беннетт
ЦП
20
Сэм Галлахер
ЦФ
90
Льюис Холтби
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Уиган Атлетик
32
Джэйми Джонс
ВР
3
Кол Нейсмит
ЦЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
46
Том Пирс
ЦЗ
8
Ли Эванс
ЦП
24
Майкл Якобс
ЦП
9
Ян Млакар
ЦФ
14
Джо Гарнер
ЦФ
11
Джо Гелхардт
ЦФ
Блэкберн
13
Джейсон Леутвилер
ВР
4
Charlie Mulgrew
ЦЗ
17
Хейден Картер
ЦЗ
21
Ричард Смолвуд
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
19
Jacob Davenport
ЦП
10
Danny Graham
ЦФ
9
Доминик Самуэль
ЦФ
10
Адам Армстронг
ЦФ
4-4-2
1
Маршалл
14
Бирн
6
33
Робинсон
4
Кипр
26
Доуэлл
8
Морси
7
8
Уилльямс
9
Лоу
19
Мур
3-4-1-2
28
Уолтон
24
Ньямб
4
Адарабиойо
33
Уильямс
27
Трэвис
7
Ротуэлл
17
Беннетт
19
22
Бреретон
90
Холтби
20
Галлахер
7
8
Эванс
8
Эванс
7
26
Доуэлл
24
Якобс
24
Якобс
26
Доуэлл
19
Мур
14
Гарнер
14
Гарнер
19
Мур
27
Трэвис
4
Джонсон
4
Джонсон
27
Трэвис
7
Ротуэлл
19
19
7
Ротуэлл
22
Бреретон
10
10
22
Бреретон
20
Галлахер
9
Самуэль
9
Самуэль
20
Галлахер
90
Холтби
10
Армстронг
10
Армстронг
90
Холтби
Остались в запасе
Уиган Атлетик
Блэкберн
3
Кол Нейсмит
ЦЗ
32
Джэйми Джонс
ВР
27
Леон Балогун
ЦЗ
46
Том Пирс
ЦЗ
9
Ян Млакар
ЦФ
11
Джо Гелхардт
ЦФ
Главный тренер
Пол Кук
21
Ричард Смолвуд
ЦП
13
Джейсон Леутвилер
ВР
4
Charlie Mulgrew
ЦЗ
17
Хейден Картер
ЦЗ
Главный тренер
Тони Моубрей
Остались в запасе
3
Кол Нейсмит
ЦЗ
32
Джэйми Джонс
ВР
27
Леон Балогун
ЦЗ
46
Том Пирс
ЦЗ
9
Ян Млакар
ЦФ
11
Джо Гелхардт
ЦФ
Остались в запасе
21
Ричард Смолвуд
ЦП
13
Джейсон Леутвилер
ВР
4
Charlie Mulgrew
ЦЗ
17
Хейден Картер
ЦЗ
Главный тренер
Пол Кук
Главный тренер
Тони Моубрей
Статистика матча Уиган Атлетик - Блэкберн
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиган Атлетик
- : -
28.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Информация о матче
Стадион:
Ди-Дабл-Ю Стэдиум
Новости команд
Все
Уиган Атлетик
Блэкберн
«Вулверхэмптон» – «Блэкберн»: кто победит в матче 1-го тура Чемпионшипа 2026/2027
13 августа
Кубок Англии. «Арсенал» разнес «Уиган» и вышел в 1/8 финала
15 февраля
1
«Арсенал» – «Уиган Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 февраля 2026
15 февраля
Английский клуб пытается перехватить трансферную цель «Акрона»
2025.08.28 23:57
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» прошел «Уиган» из 3-го дивизиона (2:0)
2024.01.09 01:08
2
Кубок Англии. «Арсенал» разнес «Уиган» и вышел в 1/8 финала
15 февраля
1
«Арсенал» – «Уиган Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 февраля 2026
15 февраля
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» прошел «Уиган» из 3-го дивизиона (2:0)
2024.01.09 01:08
2
Коло Туре возглавил аутсайдера Чемпионшипа
2022.11.29 14:21
Коло Туре возглавит «Уиган». Ранее от должности отказался его брат Яя
2022.11.18 23:04
«Вулверхэмптон» – «Блэкберн»: кто победит в матче 1-го тура Чемпионшипа 2026/2027
13 августа
Английский клуб пытается перехватить трансферную цель «Акрона»
2025.08.28 23:57
Английский клуб подписал контракт с Сигурдссоном, несмотря на его действующее соглашение с ЦСКА
2023.12.25 19:23
2
Гризманн раскрыл команду, за которую играет в Football Manager
2023.12.17 09:42
Кубок лиги. «Арсенал» проиграл «Вест Хэму» (1:3), «Челси» и «Ливерпуль» прошли соперников
2023.11.02 00:50
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+