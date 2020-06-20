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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Вест Бромвич - Бирмингем Сити
Вест Бромвич - Бирмингем Сити: обзор матча 20 июня 2020
Вест Бромвич
20.06.2020, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 38 тур
0 : 0
Завершен
Бирмингем Сити
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Бромвич - Бирмингем Сити
90'
+2
Желтая карточка
М. Кифтенбельд
90'
+1
Замена
К. Бойд-Манс
️️️️
Д. Кроули
Замена
К. Зохоре
️️️️
М. Перейра
85'
Замена
Ф. Кровинович
️️️️
Д. Ливермор
85'
Желтая карточка
К. Эдвардс
75'
Замена
Ч. Остин
️️️️
Х. Робсон-Кану
70'
70'
Замена
Ж. Бела
️️️️
Д. Беллингем
65'
Желтая карточка
Д. Кларк-Салтер
Замена
К. Эдвардс
️️️️
М. Филлипс
61'
Замена
Г. Диангана
️️️️
К. Робинсон
60'
29'
Желтая карточка
Д. Кроули
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
26
Сэм Джонстон
ВР
3
Киран Гиббс
ЦЗ
6
Семи Аджайи
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
8
Джейк Ливермор
ЦЗ
26
Ахмед Хегази
ЦП
14
Роман Сойерс
ЦП
47
Каллум Робинсон
ЦП
10
Матеус Перейра
АП
25
Мэтт Филлипс
ПП
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Бирмингем Сити
1
Lee Camp
ВР
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
6
Джейк Кларк-Салтер
ЦЗ
2
Максим Колен
ЦЗ
8
Майкел Кифтенбельд
ЦЗ
6
Харли Дин
ЦП
7
Дэн Кроули
ЦП
20
Гари Гарднер
ЦП
5
Джуд Беллингем
ЦП
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
25
Скотт Хоган
ЦФ
Вест Бромвич
31
Джонатан Бонд
ВР
26
Дара О'Ши
ЦЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
10
Филип Кровинович
ЦП
45
Реким Харпер
ЦП
19
Грэйди Диангана
ЦП
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
22
Кайл Эдвардс
ЦФ
32
Чарли Остин
ЦФ
Бирмингем Сити
27
Коннал Трумен
ВР
4
Geraldo Bajrami
ЦЗ
8
Каолан Бойд-Манс
ЦП
48
Jack Concannon
ЦП
91
Жереми Бела
ЦФ
3
Ryan Burke
ЦФ
4-4-1-1
26
Джонстон
3
Гиббс
2
Ферлонг
8
Ливермор
6
Аджайи
26
Хегази
14
Сойерс
47
Робинсон
25
Филлипс
10
Перейра
4
Робсон-Кану
4-4-2
1
6
Кларк-Салтер
2
Колен
8
Кифтенбельд
45
Хардинг
7
Кроули
20
Гарднер
5
Беллингем
6
Дин
25
Хоган
10
Юткевич
8
Ливермор
10
Кровинович
10
Кровинович
8
Ливермор
47
Робинсон
19
Диангана
19
Диангана
47
Робинсон
10
Перейра
7
Зохоре
7
Зохоре
10
Перейра
25
Филлипс
22
Эдвардс
22
Эдвардс
25
Филлипс
4
Робсон-Кану
32
Остин
32
Остин
4
Робсон-Кану
7
Кроули
8
Бойд-Манс
8
Бойд-Манс
7
Кроули
5
Беллингем
91
Бела
91
Бела
5
Беллингем
Остались в запасе
Вест Бромвич
Бирмингем Сити
31
Джонатан Бонд
ВР
26
Дара О'Ши
ЦЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
45
Реким Харпер
ЦП
Главный тренер
Славен Билич
27
Коннал Трумен
ВР
4
Geraldo Bajrami
ЦЗ
48
Jack Concannon
ЦП
3
Ryan Burke
ЦФ
Остались в запасе
31
Джонатан Бонд
ВР
26
Дара О'Ши
ЦЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
45
Реким Харпер
ЦП
Остались в запасе
27
Коннал Трумен
ВР
4
Geraldo Bajrami
ЦЗ
48
Jack Concannon
ЦП
3
Ryan Burke
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Статистика матча Вест Бромвич - Бирмингем Сити
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
- : -
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Информация о матче
Стадион:
Хоуторнс
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