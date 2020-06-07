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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Нордшелланд - Мидтьюлланд
Нордшелланд - Мидтьюлланд: обзор матча 07 июня 2020
Нордшелланд
07.06.2020, воскресенье, 18:00
Дания. Суперлига, 26 тур
0 : 1
Завершен
Мидтьюлланд
44'
С. Каба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нордшелланд - Мидтьюлланд
Замена
️️️️
М. Андерсен
85'
Замена
И. Месик
️️️️
М. Дамсгор
85'
Вторая желтая
U. Jenssen
82'
76'
Замена
М. Андерсон
️️️️
А. Дрейер
Замена
Я. Кристенсен
️️️️
М. Ригор
76'
Замена
И. Атанга
️️️️
М. Диоманде
76'
Желтая карточка
М. Диоманде
72'
70'
Желтая карточка
Эвандер
65'
Замена
Р. Шварц
️️️️
С. Каба
Замена
А. Франсис
️️️️
К. Сулемана
62'
Желтая карточка
М. Ригор
60'
44'
ГОЛ! 0:1!
С. Каба
Пас отдал
А. Дрейер
Желтая карточка
U. Jenssen
35'
Желтая карточка
М. Андерсен
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нордшелланд
1
Николай Ларсен
ВР
5
Ulrik Jenssen
ЦЗ
4
Киан Хансен
ЦЗ
2
Абдул Мумин
ЦЗ
17
Мадс Тюхосен
ЦЗ
14
Миккель Дамсгор
ЛВ
10
Мохамед Диоманде
ЦП
8
Магнус Андерсен
ЦП
10
Миккель Ригор
ЦП
20
Мохаммед Кудус
АП
7
Камалдин Сулемана
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Мидтьюлланд
1
Йеспер Хансен
ВР
2
Джоэл Андерссон
ЦЗ
28
Эрик Святченко
ЦЗ
24
Александр Шольц
ЦЗ
29
Паулиньо
ЦЗ
2
Йенс-Люс Каюсте
ОП
10
Эвандер
ЦП
16
Фрэнк Ониика
ЦП
11
Авер Мабиль
ЦП
10
Андерс Дрейер
ПВ
9
Сори Каба
ЦФ
Главный тренер
Томас Томасберг
Нордшелланд
1
Петер Виндаль
ВР
33
Якоб Кристенсен
ЦП
17
Абу Франсис
ЦП
18
Иван Месик
ЦП
23
Oliver Marc Rose-Villadsen
ЦП
11
Оливер Антман
ЦП
20
Исаак Атанга
ЦФ
Мидтьюлланд
31
Миккел Андерсен
ВР
5
Marc Dal Hende
ЦЗ
2
Расмус Николайсен
ЦЗ
23
Микаэл Андерсон
ЦП
24
Николас Мадсен
ЦП
26
Лассе Вибе
ЦФ
29
Ронни Шварц
ЦФ
4-3-2-1
1
Ларсен
5
2
Мумин
17
Тюхосен
4
Хансен
10
Диоманде
8
Андерсен
10
Ригор
14
Дамсгор
20
Кудус
7
Сулемана
4-1-3-1-1
1
Хансен
28
Святченко
24
Шольц
29
Паулиньо
2
Андерссон
2
Каюсте
10
Эвандер
16
Ониика
11
Мабиль
10
Дрейер
9
Каба
10
Ригор
33
Кристенсен
33
Кристенсен
10
Ригор
7
Сулемана
17
Франсис
17
Франсис
7
Сулемана
14
Дамсгор
18
Месик
18
Месик
14
Дамсгор
10
Диоманде
20
Атанга
20
Атанга
10
Диоманде
10
Дрейер
23
Андерсон
23
Андерсон
10
Дрейер
9
Каба
29
Шварц
29
Шварц
9
Каба
Остались в запасе
Нордшелланд
Мидтьюлланд
1
Петер Виндаль
ВР
23
Oliver Marc Rose-Villadsen
ЦП
11
Оливер Антман
ЦП
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
31
Миккел Андерсен
ВР
5
Marc Dal Hende
ЦЗ
2
Расмус Николайсен
ЦЗ
24
Николас Мадсен
ЦП
26
Лассе Вибе
ЦФ
Главный тренер
Томас Томасберг
Остались в запасе
1
Петер Виндаль
ВР
23
Oliver Marc Rose-Villadsen
ЦП
11
Оливер Антман
ЦП
Остались в запасе
31
Миккел Андерсен
ВР
5
Marc Dal Hende
ЦЗ
2
Расмус Николайсен
ЦЗ
24
Николас Мадсен
ЦП
26
Лассе Вибе
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Главный тренер
Томас Томасберг
Статистика матча Нордшелланд - Мидтьюлланд
4
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Нордшелланд
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
- : -
26.11.2026
Панатинаикос
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Силькеборг
1 : 1
25.10.2026
Нордшелланд
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
- : -
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Лига конференций, 2 тур
Мидтьюлланд
0 : 1
22.10.2026
Сент-Труйден
Информация о матче
Стадион:
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