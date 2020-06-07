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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Копенгаген - Рандерс
Копенгаген - Рандерс: обзор матча 07 июня 2020
Копенгаген
07.06.2020, воскресенье, 18:00
Дания. Суперлига, 26 тур
2 : 1
Завершен
Рандерс
3'
М. Кауфманн
26'
Й. Стаге
83'
Э. Риис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Копенгаген - Рандерс
Замена
С. Папаяннопулос
️️️️
Р. Фалк-Йенсен
90'
+1
83'
ГОЛ! 2:1!
Э. Риис
Пас отдал
А. Ремер
78'
Замена
Т. Клюснер
️️️️
Т. Кеинде
Замена
В. Фишер
️️️️
П. Бьель
75'
Замена
М. Сантос
️️️️
М. Кауфманн
65'
65'
Замена
А. Камара
️️️️
М. Эго
64'
Замена
В. Хаммершой-Мистрати
️️️️
Ф. Лауэнборг
ГОЛ! 2:0!
Й. Стаге
Пас отдал
Г. Варела
26'
ГОЛ! 1:0!
М. Кауфманн
Пас отдал
А. Бьелланд
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Копенгаген
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
6
Андреас Бьелланд
ЦЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
9
Мохаммед Дарами
ЛВ
8
Расмус Фалк-Йенсен
ЦП
6
Зека
ЦП
6
Йенс Стаге
ЦП
16
Пеп Бьель
АП
29
Миккель Кауфманн
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Рандерс
0
J. Thomsen
ЦЗ
8
Симон Пизингер
ЦЗ
15
Эрик Марксен
ЦЗ
15
Бьорн Копплин
ЦЗ
24
Тосин Кеинде
ЦП
28
Андре Ремер
ЦП
14
Фредерик Лауэнборг
ЦП
17
Матиас Греве
ЦП
30
Патрик Карльгрен
ЦФ
45
Марвин Эго
ЦФ
17
Эмиль Риис
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Копенгаген
1
Стен Грютебуст
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
4
Сотирис Папаяннопулос
ЦЗ
2
Карло Бартолец
ЦЗ
6
Николай Томсен
ЦП
7
Виктор Фишер
ЦФ
27
Микаэл Сантос
ЦФ
Рандерс
0
M. Nielsen
ЦЗ
28
Симон Гравес
ЦЗ
10
Вито Хаммершой-Мистрати
ЦП
20
Тобиас Клюснер
ЦП
23
Оливер Бундгор
ЦП
25
Йонас Дакир
ЦФ
45
Альхаджи Камара
ЦФ
4-3-2-1
1
Юнссон
19
Бенгтссон
25
Нельссон
6
Бьелланд
2
Варела
8
Фалк-Йенсен
6
Зека
6
Стаге
9
Дарами
16
Бьель
29
Кауфманн
4-4-3
8
Пизингер
15
Марксен
15
Копплин
0
28
Ремер
14
Лауэнборг
17
Греве
24
Кеинде
17
Риис
45
Эго
30
Карльгрен
8
Фалк-Йенсен
4
Папаяннопулос
4
Папаяннопулос
8
Фалк-Йенсен
16
Бьель
7
Фишер
7
Фишер
16
Бьель
29
Кауфманн
27
Сантос
27
Сантос
29
Кауфманн
14
Лауэнборг
10
Хаммершой-Мистрати
10
Хаммершой-Мистрати
14
Лауэнборг
24
Кеинде
20
Клюснер
20
Клюснер
24
Кеинде
45
Эго
45
Камара
45
Камара
45
Эго
Остались в запасе
Копенгаген
Рандерс
1
Стен Грютебуст
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
2
Карло Бартолец
ЦЗ
6
Николай Томсен
ЦП
Главный тренер
Стале Солбаккен
0
M. Nielsen
ЦЗ
28
Симон Гравес
ЦЗ
23
Оливер Бундгор
ЦП
25
Йонас Дакир
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Остались в запасе
1
Стен Грютебуст
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
2
Карло Бартолец
ЦЗ
6
Николай Томсен
ЦП
Остались в запасе
0
M. Nielsen
ЦЗ
28
Симон Гравес
ЦЗ
23
Оливер Бундгор
ЦП
25
Йонас Дакир
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Главный тренер
Колин Тодд
Статистика матча Копенгаген - Рандерс
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Копенгаген
Лига конференций, 4 тур
Интер
- : -
26.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Рандерс
Дания. Суперлига, 16 тур
Рандерс
- : -
29.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 15 тур
Виборг
0 : 0
22.11.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Люнгбю
2 : 1
30.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Хорсенс
0 : 0
16.10.2026
Рандерс
Информация о матче
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