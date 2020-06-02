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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Брондбю - Сендерийск
Брондбю - Сендерийск: обзор матча 02 июня 2020
Брондбю
02.06.2020, вторник, 20:00
Дания. Суперлига, 25 тур
1 : 0
Завершен
Сендерийск
61'
Й. Линдстрем
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брондбю - Сендерийск
Желтая карточка
М. Уре
90'
+2
Желтая карточка
С. Тибблинг
88'
Замена
С. Тибблинг
️️️️
Л. Виген
82'
Замена
М. Уре
️️️️
С. Хедлунд
82'
81'
Желтая карточка
N. Marfelt
78'
Замена
P. Buch Christiansen
️️️️
А. Бах
74'
Замена
N. Marfelt
️️️️
J. Duarte Vieira Pereira
74'
Замена
M. Hansen
️️️️
V. Ekani
73'
Замена
А. Довбик
️️️️
J. Absalonsen
71'
Желтая карточка
К. Якобсен
70'
Желтая карточка
V. Ekani
Замена
А. Брус
️️️️
К. Менса
70'
62'
Замена
Э. Фредериксен
️️️️
Ю. Эскесен
ГОЛ! 1:0!
Й. Линдстрем
Пас отдал
Л. Виген
61'
Желтая карточка
Й. Линдстрем
56'
Замена
Й. Линдстрем
️️️️
С. Мраз
46'
44'
Желтая карточка
J. Absalonsen
39'
Желтая карточка
Ю. Эскесен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брондбю
1
Марвин Швабе
ВР
6
Хьортур Херманнссон
ЦЗ
2
Андреас Максе
ЦЗ
5
Энтони Юнг
ЦЗ
19
Йенс-Мартин Гаммельбю
ЦП
20
Анис Слимане
ЦП
5
Йосип Радошевич
ЦП
13
Лассе Виген
ЦП
14
Кевин Менса
ЦП
90
Самуэль Мраз
ЦФ
15
Симон Хедлунд
ЦФ
Главный тренер
Александер Цорнигер
Сендерийск
28
Sebastian Mielitz
ВР
3
Стефан Гартенманн
ЦЗ
14
João Duarte Vieira Pereira
ЦЗ
27
Pierre Kanstrup
ЦЗ
18
Александер Бах
ПЗ
29
Victor Ekani
ЦП
34
Юлиус Эскесен
ЦП
6
R. Vinderslev
ЦП
14
Кристиан Якобсен
ЦП
0
J. Absalonsen
ЦП
18
Андерс Якобсен
ЦФ
Главный тренер
Ларс Сондергаард
Брондбю
1
Мадс Хермансен
ВР
24
Сигурд Ростед
ЦЗ
5
Андреас Брус
ПЗ
32
Мортен Френдруп
ЦП
11
Симон Тибблинг
ЦП
35
Йеспер Линдстрем
АП
17
Микаэль Уре
ЦФ
Сендерийск
1
Nikola Mirkovic
ВР
26
Patrick Banggaard
ЦЗ
18
Nicholas Marfelt
ЦЗ
22
Эмиль Фредериксен
ЦП
23
Mads Hansen
ЦП
20
Peter Buch Christiansen
ЦФ
9
Артем Довбик
ЦФ
3-5-2
1
Швабе
6
Херманнссон
2
Максе
5
Юнг
20
Слимане
5
Радошевич
13
Виген
14
Менса
19
Гаммельбю
15
Хедлунд
90
Мраз
4-5-1
28
18
Бах
14
27
3
Гартенманн
29
6
14
Якобсен
0
34
Эскесен
18
Якобсен
14
Менса
5
Брус
5
Брус
14
Менса
13
Виген
11
Тибблинг
11
Тибблинг
13
Виген
90
Мраз
35
Линдстрем
35
Линдстрем
90
Мраз
15
Хедлунд
17
Уре
17
Уре
15
Хедлунд
14
18
18
14
34
Эскесен
22
Фредериксен
22
Фредериксен
34
Эскесен
29
23
23
29
18
Бах
20
20
18
Бах
0
9
Довбик
9
Довбик
0
Остались в запасе
Брондбю
Сендерийск
1
Мадс Хермансен
ВР
24
Сигурд Ростед
ЦЗ
32
Мортен Френдруп
ЦП
Главный тренер
Александер Цорнигер
1
Nikola Mirkovic
ВР
26
Patrick Banggaard
ЦЗ
Главный тренер
Ларс Сондергаард
Остались в запасе
1
Мадс Хермансен
ВР
24
Сигурд Ростед
ЦЗ
32
Мортен Френдруп
ЦП
Остались в запасе
1
Nikola Mirkovic
ВР
26
Patrick Banggaard
ЦЗ
Главный тренер
Александер Цорнигер
Главный тренер
Ларс Сондергаард
Статистика матча Брондбю - Сендерийск
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
- : -
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 10 тур
Брондбю
5 : 2
11.10.2026
Люнгбю
Сендерийск
Дания. Суперлига, 16 тур
Сендерийск
- : -
27.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Сендерийск
1 : 2
22.11.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Хорсенс
5 : 1
25.10.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
4 : 0
18.10.2026
Силькеборг
Информация о матче
Стадион:
Брондбю
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