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Ньюкасл - Шеффилд Юнайтед
Ньюкасл - Шеффилд Юнайтед: обзор матча 21 июня 2020
Ньюкасл
21.06.2020, воскресенье, 16:00
Англия. Премьер-лига, 30 тур
3 : 0
Завершен
Шеффилд Юнайтед
55'
А. Сен-Максимен
69'
М. Ритчи
78'
Жоэлинтон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Шеффилд Юнайтед
Замена
Д. Йедлин
️️️️
М. Ритчи
90'
+2
Замена
В. Лазаро
️️️️
М. Альмирон
85'
Замена
Ф. Шер
️️️️
Д. Шелви
85'
85'
Замена
К. Фримен
️️️️
О. МакБарни
Замена
Н. Бенталеб
️️️️
А. Сен-Максимен
79'
Замена
Э. Кэрролл
️️️️
Жоэлинтон
79'
ГОЛ! 3:0!
Жоэлинтон
Пас отдал
М. Альмирон
78'
74'
Замена
Р. Живкович
️️️️
Б. Шарп
73'
Замена
Л. Фримен
️️️️
Д. Флек
Желтая карточка
Д. Ласселлс
70'
ГОЛ! 2:0!
М. Ритчи
Пас отдал
А. Хэйден
69'
66'
Замена
Д. Ландстрем
️️️️
С. Берге
ГОЛ! 1:0!
А. Сен-Максимен
Пас отдал
М. Ритчи
55'
50'
Вторая желтая
Д. Иган
31'
Желтая карточка
Д. Иган
Желтая карточка
Жоэлинтон
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
14
Айзек Хэйден
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
10
Аллен Сен-Максимен
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
10
Мигель Альмирон
ПВ
Главный тренер
Стив Брюс
Шеффилд Юнайтед
1
Дин Хендерсон
ВР
15
Джон Иган
ЦЗ
14
Джек Робинсон
ЦЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
32
Джордж Балдок
ЦП
16
Сандер Берге
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
13
Джон Флек
ЦП
3
Энда Стивенс
ЦП
14
Билли Шарп
ЦФ
9
Оливер МакБарни
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
6
Набиль Бенталеб
ЦП
9
Энди Кэрролл
ЦФ
11
Йосинори Муто
ЦФ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Шеффилд Юнайтед
21
Саймон Мур
ВР
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
23
Кирон Фримен
ПЗ
23
Бен Осборн
ЛП
6
Джек Родуэлл
ЦП
6
Джон Ландстрем
ЦП
15
Люк Фримен
АП
11
Ли Муссе
ЦФ
34
Ришайро Живкович
ЦФ
3-2-3-2
39
Дубравка
3
Роуз
24
Ласселлс
6
Фернандес
30
Ритчи
22
Манкильо
14
Хэйден
26
Шелви
10
Сен-Максимен
7
Жоэлинтон
10
Альмирон
3-5-2
1
Хендерсон
15
Иган
14
Робинсон
6
Бешам
32
Балдок
10
Норвуд
13
Флек
3
Стивенс
16
Берге
9
МакБарни
14
Шарп
10
Альмирон
19
Лазаро
19
Лазаро
10
Альмирон
30
Ритчи
2
Йедлин
2
Йедлин
30
Ритчи
26
Шелви
5
Шер
5
Шер
26
Шелви
10
Сен-Максимен
6
Бенталеб
6
Бенталеб
10
Сен-Максимен
7
Жоэлинтон
9
Кэрролл
9
Кэрролл
7
Жоэлинтон
9
МакБарни
23
Фримен
23
Фримен
9
МакБарни
13
Флек
15
Фримен
15
Фримен
13
Флек
16
Берге
6
Ландстрем
6
Ландстрем
16
Берге
14
Шарп
34
Живкович
34
Живкович
14
Шарп
Остались в запасе
Ньюкасл
Шеффилд Юнайтед
1
Карл Дарлоу
ВР
17
Эмиль Крафт
ПЗ
11
Йосинори Муто
ЦФ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
21
Саймон Мур
ВР
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
23
Бен Осборн
ЛП
6
Джек Родуэлл
ЦП
11
Ли Муссе
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Остались в запасе
1
Карл Дарлоу
ВР
17
Эмиль Крафт
ПЗ
11
Йосинори Муто
ЦФ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Остались в запасе
21
Саймон Мур
ВР
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
23
Бен Осборн
ЛП
6
Джек Родуэлл
ЦП
11
Ли Муссе
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Главный тренер
Крис Уайлдер
Статистика матча Ньюкасл - Шеффилд Юнайтед
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Информация о матче
Главный судья:
Дэвид Кут
(Западный Йоркшир)
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
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