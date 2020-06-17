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АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Шеффилд Юнайтед
Астон Вилла - Шеффилд Юнайтед: обзор матча 17 июня 2020
Астон Вилла
17.06.2020, среда, 20:00
Англия. Премьер-лига, 28 тур
0 : 0
Завершен
Шеффилд Юнайтед
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Шеффилд Юнайтед
80'
Замена
Л. Муссе
️️️️
О. МакБарни
Замена
А. Эль-Мохамади
️️️️
Э. Конса
76'
Замена
М. Накамба
️️️️
Д. МакГинн
76'
Замена
М. Саматта
️️️️
К. Дэвис
73'
Замена
Трезеге
️️️️
А. Эль-Гази
71'
69'
Замена
Д. МакГолдрик
️️️️
Б. Шарп
69'
Замена
Л. Фримен
️️️️
С. Берге
36'
Желтая карточка
Д. Ландстрем
Желтая карточка
Д. Луис
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
1
Эрьян Нюланд
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
30
Кортни Хаус
ЦЗ
2
Тайрон Мингс
ЦЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
14
Конор Хурихейн
ЦП
15
Дуглас Луис
ЦП
7
Джон МакГинн
ЦП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Шеффилд Юнайтед
1
Дин Хендерсон
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
32
Джордж Балдок
ЦП
16
Сандер Берге
ЦП
6
Джон Ландстрем
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
14
Джек Робинсон
ЦП
14
Билли Шарп
ЦФ
9
Оливер МакБарни
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Астон Вилла
25
Пепе Рейна
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ЦЗ
19
Индиана Вассилев
ЛВ
7
Трезеге
ЛВ
6
Марвелус Накамба
ЦП
24
Хота
ПВ
17
Борха
ЦФ
25
Мбвана Саматта
ЦФ
Шеффилд Юнайтед
21
Саймон Мур
ВР
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
23
Кирон Фримен
ПЗ
23
Бен Осборн
ЛП
6
Джек Родуэлл
ЦП
15
Люк Фримен
АП
11
Ли Муссе
ЦФ
11
Леон Кларк
ЦФ
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
4-3-2-1
1
Нюланд
23
Таргетт
30
Хаус
2
Мингс
15
Конса
14
Хурихейн
15
Луис
7
МакГинн
10
Грилиш
21
Эль-Гази
9
Дэвис
3-5-2
1
Хендерсон
15
Иган
6
Бешам
3
Стивенс
32
Балдок
6
Ландстрем
10
Норвуд
14
Робинсон
16
Берге
9
МакБарни
14
Шарп
15
Конса
27
Эль-Мохамади
27
Эль-Мохамади
15
Конса
7
МакГинн
6
Накамба
6
Накамба
7
МакГинн
21
Эль-Гази
7
Трезеге
7
Трезеге
21
Эль-Гази
9
Дэвис
25
Саматта
25
Саматта
9
Дэвис
16
Берге
15
Фримен
15
Фримен
16
Берге
9
МакБарни
11
Муссе
11
Муссе
9
МакБарни
14
Шарп
17
МакГолдрик
17
МакГолдрик
14
Шарп
Остались в запасе
Астон Вилла
Шеффилд Юнайтед
19
Индиана Вассилев
ЛВ
24
Хота
ПВ
25
Пепе Рейна
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
17
Борха
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
23
Кирон Фримен
ПЗ
21
Саймон Мур
ВР
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
23
Бен Осборн
ЛП
6
Джек Родуэлл
ЦП
11
Леон Кларк
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Остались в запасе
19
Индиана Вассилев
ЛВ
24
Хота
ПВ
25
Пепе Рейна
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
17
Борха
ЦФ
Остались в запасе
23
Кирон Фримен
ПЗ
21
Саймон Мур
ВР
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
23
Бен Осборн
ЛП
6
Джек Родуэлл
ЦП
11
Леон Кларк
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Главный тренер
Крис Уайлдер
Статистика матча Астон Вилла - Шеффилд Юнайтед
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
- : -
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Вилла Парк
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