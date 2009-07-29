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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Шериф - Славия
Шериф - Славия: обзор матча 29 июля 2009
Шериф
29.07.2009, среда, 21:00
Лига Чемпионов, Финал
0 : 0
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
Славия
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Личные встречи
Таблица
Статистика матча Шериф - Славия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Шериф
Лига конференций, 3 раунд
Санкт-Галлен
5 : 1
13.08.2026
Шериф
Лига конференций, 3 раунд
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1 : 3
06.08.2026
Санкт-Галлен
Лига Европы, 2 раунд
Маккаби
1 : 0
30.07.2026
Шериф
Лига Европы, 2 раунд
Шериф
0 : 5
23.07.2026
Маккаби
Лига Европы, 1 раунд
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0 : 1
16.07.2026
Шериф
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Чехия. Шанс Лига, 15 тур
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Чехия. Шанс Лига, 14 тур
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Чехия. Шанс Лига, 13 тур
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31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Лига чемпионов, Общий этап
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2 : 2
20.10.2026
Славия
Информация о матче
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