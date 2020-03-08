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Расписание матчей
МЛС 2026
Сан-Хосе - Миннесота Юнайтед
Сан-Хосе - Миннесота Юнайтед: обзор матча 08 марта 2020
Сан-Хосе
08.03.2020, воскресенье, 04:00
США. МЛС, Общий этап
2 : 5
Завершен
Миннесота Юнайтед
19'
М. Эрикссон (П)
13'
I. Opara
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сан-Хосе - Миннесота Юнайтед
67'
Желтая карточка
Л. Амарилья
42'
Замена
Х. Дотсон
️️️️
K. Molino
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Эрикссон
19'
13'
ГОЛ! 0:1!
I. Opara
Пас отдал
Я. Грегуш
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Хосе
17
Daniel Vega
ВР
22
Tommy Thompson
ЦЗ
24
Nick Lima
ЦЗ
0
A. Oswaldo
ЦЗ
4
Гурам Кашия
ЦЗ
7
Кристиан Эспиноса
ЦП
7
Магнус Эрикссон
ЦП
14
Jackson Yueill
ЦП
10
Валерий Казаишвили
ЦФ
25
AndrÃ©s RÃos
ЦФ
9
Danny Hoesen
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Миннесота Юнайтед
21
Tyler Miller
ВР
3
Ike Opara
ЦЗ
15
Майкл Боксолл
ЦЗ
77
Чейз Гаспер
ЦЗ
20
Romain Metanire
ЦЗ
17
Робин Лод
ЦП
13
Kevin Molino
ЦП
13
Ethan Finlay
ЦП
6
Освальдо Алонсо
ЦП
21
Ян Грегуш
ЦП
9
Луис Амарилья
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
Сан-Хосе
20
Matt Bersano
ВР
26
Флориан Юнгвирт
ЦЗ
7
Cade Cowell
ЦП
6
Shea Salinas
ЦП
93
Жудсон
ЦП
21
Carlos Fierro
ЦФ
8
Chris Wondolowski
ЦФ
Миннесота Юнайтед
97
Дейн Сент-Клер
ВР
3
Jose Aja
ЦЗ
31
Хассани Дотсон
ЦП
14
Marlon Hairston
ЦП
12
Aaron Schoenfeld
ЦФ
44
Рахим Эдвардс
ЦФ
13
Mason Toye
ЦФ
4-3-3
17
22
0
4
Кашия
24
7
Эспиноса
7
Эрикссон
14
9
25
10
Казаишвили
4-5-1
21
15
Боксолл
77
Гаспер
20
3
17
Лод
13
6
Алонсо
21
Грегуш
13
9
Амарилья
13
31
Дотсон
31
Дотсон
13
Остались в запасе
Сан-Хосе
Миннесота Юнайтед
20
Matt Bersano
ВР
26
Флориан Юнгвирт
ЦЗ
7
Cade Cowell
ЦП
6
Shea Salinas
ЦП
93
Жудсон
ЦП
21
Carlos Fierro
ЦФ
8
Chris Wondolowski
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
97
Дейн Сент-Клер
ВР
3
Jose Aja
ЦЗ
14
Marlon Hairston
ЦП
12
Aaron Schoenfeld
ЦФ
44
Рахим Эдвардс
ЦФ
13
Mason Toye
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
Остались в запасе
20
Matt Bersano
ВР
26
Флориан Юнгвирт
ЦЗ
7
Cade Cowell
ЦП
6
Shea Salinas
ЦП
93
Жудсон
ЦП
21
Carlos Fierro
ЦФ
8
Chris Wondolowski
ЦФ
Остались в запасе
97
Дейн Сент-Клер
ВР
3
Jose Aja
ЦЗ
14
Marlon Hairston
ЦП
12
Aaron Schoenfeld
ЦФ
44
Рахим Эдвардс
ЦФ
13
Mason Toye
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Главный тренер
Адриан Хит
Статистика матча Сан-Хосе - Миннесота Юнайтед
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
- : -
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 31 тур
Сан-Хосе
1 : 1
18.10.2026
Нэшвилл
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 2
17.10.2026
Сент-Луис
Информация о матче
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