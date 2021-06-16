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Судьи
Главный судья:
Карлос Дель Серро Гранде (Мадрид)
Материалы

Франция - Германия

15.06.2021, Вторник, 22:00 мск Мюнхен, стадион Альянц Арена Трансляция: Первый канал Чемпионат Европы, 1 тур Франция - Германия
Лига наций (2018/2019), группа A1
4 тур
16 октября, вторник 21:45 Франция 2:1 Германия
1 тур
6 сентября, четверг 21:45 Германия 0:0 Франция
Товарищеские матчи. Сборные 2017

14 ноября, вторник 22:45 Германия 2:2 Франция
Чемпионат Европы 2016
1/2 финала
7 июля, четверг 22:00 Германия 0:2 Франция
Товарищеские матчи. Сборные 2015

13 ноября, пятница 23:00 Франция 2:0 Германия
Чемпионат мира 2014
1/4 финала
4 июля, пятница 20:00 Франция 0:1 Германия
Товарищеские матчи. Сборные 2013

6 февраля, среда 23:59 Франция 1:2 Германия
Товарищеские матчи. Сборные 2012

29 февраля, среда 23:45 Германия 1:2 Франция
Группа F И В Н П Мячи Разница Очки
1. Франция 3 1 2 0 4:3 +1 5
2. Германия 3 1 1 1 6:5 +1 4
3. Португалия 3 1 1 1 7:6 +1 4
4. Венгрия 3 0 2 1 3:6 -3 2
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    Рейтинг: +1727

    Benifacto 16 июня 2021, 03:39

    скучно для мини финала(((

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    Рейтинг: +16559

    Fusballer 15 июня 2021, 23:56

    Поздравления французам! Заслуженная победа. Немчики не тянули.

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    Рейтинг: +16559

    Fusballer 15 июня 2021, 23:53

    Немцы далеки до кондиций 7-летней давности.

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    Рейтинг: +16559

    Fusballer 15 июня 2021, 23:44

    Да вроде не было оффсайда. Хотя повтор не видел.

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    Рейтинг: +1238

    Semargl18 > Fusballer 15 июня 2021, 23:45

    Миллиметровщики ****

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    Рейтинг: +1238

    Semargl18 15 июня 2021, 23:44

    Дешам вообще про замены слышал?

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    Рейтинг: +7217

    Из Твери Леха 15 июня 2021, 23:24

    Мбаппе забил лучший не засчитанный гол)

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    Рейтинг: +2115

    upiter622 > Из Твери Леха 15 июня 2021, 23:27

    Что интересно,боковой судья поднял флажок после гола,что за фигня?

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    Рейтинг: +7217

    Из Твери Леха > upiter622 15 июня 2021, 23:33

    видимо таковы новые рекомендации для судей.

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    Рейтинг: +1238

    Semargl18 > Из Твери Леха 15 июня 2021, 23:45

    Да поднимать не поднимать флажок только после конца эпизода

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    Рейтинг: +225

    dovakin 15 июня 2021, 23:00

    Ведущий трансляцию на сайте явно болеет за Францию))

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    Рейтинг: +1238

    Semargl18 > dovakin 15 июня 2021, 23:13

    Бомбер мастер предвзятости... притом тупо глор методом

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    Рейтинг: +1046

    kosmonaft 15 июня 2021, 22:25

    хуммельс даже наших превзошёл

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    Рейтинг: +1238

    Semargl18 15 июня 2021, 22:23

    Ну тут можно сказать что Хуммельс играет как Семенов...

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    Рейтинг: +16559

    Fusballer > Semargl18 15 июня 2021, 22:25

    Ждём комментарии жены или представителей Ахмата по этому поводу.

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    Рейтинг: +16559

    Fusballer 15 июня 2021, 22:21

    Хуммеьсу приз имени Кутепова!

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    Рейтинг: +1238

    Semargl18 > Fusballer 15 июня 2021, 22:23

    Или Маслова

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    Рейтинг: +16559

    Fusballer > Semargl18 15 июня 2021, 22:24

    Маслов молод ещё, а Кутепов ЗМС всё-таки.

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