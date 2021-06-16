Франция - Германия

скучно для мини финала(((
|4 тур
|16 октября, вторник
|21:45
|Франция
|2:1
|Германия
|1 тур
|6 сентября, четверг
|21:45
|Германия
|0:0
|Франция
|4 тур
|16 октября, вторник
|21:45
|Франция
|2:1
|Германия
|1 тур
|6 сентября, четверг
|21:45
|Германия
|0:0
|Франция
|Группа F
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Франция
|3
|1
|2
|0
|4:3
|+1
|5
|2.
|Германия
|3
|1
|1
|1
|6:5
|+1
|4
|3.
|Португалия
|3
|1
|1
|1
|7:6
|+1
|4
|4.
|Венгрия
|3
|0
|2
|1
|3:6
|-3
|2
Мбаппе забил лучший не засчитанный гол)
Что интересно,боковой судья поднял флажок после гола,что за фигня?
видимо таковы новые рекомендации для судей.
Да поднимать не поднимать флажок только после конца эпизода