Дания - Бельгия

с этой Данией нашим делать нечего
|6 тур
|18 ноября, среда
|22:45
|Бельгия
|4:2
|Дания
|1 тур
|5 сентября, суббота
|21:45
|Дания
|0:2
|Бельгия
|Группа B
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Бельгия
|3
|3
|0
|0
|7:1
|+6
|9
|2.
|Дания
|3
|1
|0
|2
|5:4
|+1
|3
|3.
|Финляндия
|3
|1
|0
|2
|1:3
|-2
|3
|4.
|Россия
|3
|1
|0
|2
|2:7
|-5
|3
На евро 2008 в нашу сборную тоже мало кто верил, а они возьми и набрали форму к 3 матчу в группе
Поправочка, тогда был Аршавин!!! Сейчас реально хз
Сейчас есть круче игрок - Дзюба!
не одним Аршавиным была крепка та сборная. там были Семак, Зырянов, Семшов, Игнашевич, Колодин, Жирков - бетонировали центр поля и оборону
а потом бац и фины делают бельгию
Бельгии достаточно выиграть у Дании и он идут дальше с первого места.
При условии не проигрыша Финляндии.