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Главный судья:
Бьорн Куйперс (Олдензал)
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Дания - Бельгия

17.06.2021, Четверг, 19:00 мск Копенгаген, стадион Паркен Трансляция: Россия 1 Чемпионат Европы, 2 тур Дания - Бельгия
Лига наций (2020/2021), группа A2
6 тур
18 ноября, среда 22:45 Бельгия 4:2 Дания
1 тур
5 сентября, суббота 21:45 Дания 0:2 Бельгия
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бельгия 3 3 0 0 7:1 +6 9
2. Дания 3 1 0 2 5:4 +1 3
3. Финляндия 3 1 0 2 1:3 -2 3
4. Россия 3 1 0 2 2:7 -5 3
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    Рейтинг: +585

    tilvan 17 июня 2021, 20:23

    с этой Данией нашим делать нечего

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    Рейтинг: +199

    Arturashvilli 17 июня 2021, 20:15

    На евро 2008 в нашу сборную тоже мало кто верил, а они возьми и набрали форму к 3 матчу в группе

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    Рейтинг: +199

    Arturashvilli > Arturashvilli 17 июня 2021, 20:15

    Поправочка, тогда был Аршавин!!! Сейчас реально хз

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    Рейтинг: +16559

    Fusballer > Arturashvilli 17 июня 2021, 20:33

    Сейчас есть круче игрок - Дзюба!

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    Рейтинг: +585

    tilvan > Arturashvilli 17 июня 2021, 20:57

    не одним Аршавиным была крепка та сборная. там были Семак, Зырянов, Семшов, Игнашевич, Колодин, Жирков - бетонировали центр поля и оборону

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    Рейтинг: +1238

    Semargl18 17 июня 2021, 20:08

    не переживайте как бы они не сыграли наши из группы не выйдут

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    Рейтинг: +134

    korshun1977 17 июня 2021, 18:37

    а потом бац и фины делают бельгию

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    Рейтинг: +25927

    vladimir-7 17 июня 2021, 17:27

    Бельгии достаточно выиграть у Дании и он идут дальше с первого места.

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    Рейтинг: +25927

    vladimir-7 > vladimir-7 17 июня 2021, 21:48

    При условии не проигрыша Финляндии.

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