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Расписание матчей
МЛС 2026
Даллас - Монреаль
Даллас - Монреаль: обзор матча 07 марта 2020
Даллас
07.03.2020, суббота, 23:00
США. МЛС, Общий этап
2 : 2
Завершен
Монреаль
83'
З. Ондрашек
59'
М. Уррути
68'
М. Уррути
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Даллас - Монреаль
87'
Замена
А. Сейдич
️️️️
М. Уррути
86'
Замена
S. Shome
️️️️
Р. Киото
Желтая карточка
Р. Циглер
85'
ГОЛ! 1:2!
З. Ондрашек
Пас отдал
Р. Каннон
83'
Желтая карточка
Р. Каннон
81'
68'
ГОЛ! 0:2!
М. Уррути
Замена
С. Москера
️️️️
Ф. Пико
62'
59'
ГОЛ! 0:1!
М. Уррути
Пас отдал
O. Okwonkwo
58'
Замена
O. Okwonkwo
️️️️
A. Jackson-Hamel
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Даллас
1
Jesse GonzÃ¡lez
ВР
4
Реджи Каннон
ЦЗ
24
Райан Холлингшид
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
2
Matt Hedges
ЦЗ
21
Тиаго Сантос
ЦП
7
Микаэль Барриос
ЦП
27
Хесус Феррейра
ЦП
22
Фафа Пико
ЦП
13
Зденек Ондрашек
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Монреаль
25
Клемент Диоп
ВР
16
Rod Fanni
ЦЗ
2
Zachary Brault Guillard
ЦП
6
Самуэль Пьетт
ЦП
8
Saphir TaÃ¯der
ЦП
26
Jorge Luis Corrales
ЦП
37
Максимилиано Уррути
ЦФ
9
Ромель Киото
ЦФ
11
Anthony Jackson-Hamel
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Анри
Даллас
1
Джимми Маурер
ВР
5
Bressan
ЦЗ
14
Брайан Рейнолдс
ЦЗ
14
Джон Нельсон
ЦЗ
19
Пакстон Помыкал
ЦП
33
Сантьяго Москера
ЦП
9
Рикардо Пепи
ЦФ
Монреаль
24
Evan Bush
ВР
12
Karifa Yao
ЦЗ
26
Shamit Shome
ЦП
13
Ballou Tabla
ЦП
14
Амар Сейдич
ЦП
66
Мэтью Шоньер
ЦП
17
Orji Okwonkwo
ЦФ
4-4-1
1
4
Каннон
3
Циглер
2
24
Холлингшид
21
Сантос
27
Феррейра
22
Пико
7
Барриос
13
Ондрашек
1-4-3
25
Диоп
16
6
Пьетт
8
26
2
11
9
Киото
37
Уррути
22
Пико
33
Москера
33
Москера
22
Пико
9
Киото
26
26
9
Киото
37
Уррути
14
Сейдич
14
Сейдич
37
Уррути
11
17
17
11
Остались в запасе
Даллас
Монреаль
1
Джимми Маурер
ВР
5
Bressan
ЦЗ
14
Брайан Рейнолдс
ЦЗ
14
Джон Нельсон
ЦЗ
19
Пакстон Помыкал
ЦП
9
Рикардо Пепи
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
24
Evan Bush
ВР
12
Karifa Yao
ЦЗ
13
Ballou Tabla
ЦП
66
Мэтью Шоньер
ЦП
Главный тренер
Тьерри Анри
Остались в запасе
1
Джимми Маурер
ВР
5
Bressan
ЦЗ
14
Брайан Рейнолдс
ЦЗ
14
Джон Нельсон
ЦЗ
19
Пакстон Помыкал
ЦП
9
Рикардо Пепи
ЦФ
Остались в запасе
24
Evan Bush
ВР
12
Karifa Yao
ЦЗ
13
Ballou Tabla
ЦП
66
Мэтью Шоньер
ЦП
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Главный тренер
Тьерри Анри
Статистика матча Даллас - Монреаль
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
Монреаль
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
4 : 0
29.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 31 тур
Сиэтл
1 : 1
18.10.2026
Монреаль
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