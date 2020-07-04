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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Санкт-Пельтен - Альтах
Санкт-Пельтен - Альтах: обзор матча 04 июля 2020
Санкт-Пельтен
04.07.2020, суббота, 18:00
Австрия. Бундеслига, группа B, 10 тур
2 : 0
Завершен
Альтах
79'
С. Инголич
82'
D. Schutz (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Санкт-Пельтен - Альтах
85'
Желтая карточка
M. Meilinger
ГОЛ с пенальти! 2:0!
D. Schutz
82'
ГОЛ! 1:0!
С. Инголич
79'
78'
Замена
D. Nussbaumer
️️️️
Э. Шрайнер
Желтая карточка
L.
63'
Замена
M. Rasner
️️️️
N. Gorzel
59'
Замена
А. Мухамедбегович
️️️️
D. Petrovic
59'
Замена
К. Кларер
️️️️
D. Drescher
59'
55'
Замена
A. Wiss
️️️️
P. Netzer
Желтая карточка
D. Petrovic
53'
46'
Замена
M. Meilinger
️️️️
S. Sam
Желтая карточка
I. Ouedraogo
44'
Желтая карточка
D. Drescher
30'
Замена
D. Schutz
️️️️
A. Cariús
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Санкт-Пельтен
1
Christoph Riegler
ВР
29
Daniel Drescher
ЦЗ
6
Daniel Petrovic
ЦЗ
33
Luan
ЦЗ
38
Christoph Messerer
ЦП
44
Kofi Schulz
ЦП
10
Роберт Любичич
ЦП
20
N. Gorzel
ЦП
25
Сандро Инголич
ЦП
0
I. Ouedraogo
ЦФ
77
Alan Cariús
ЦФ
Альтах
39
Martin Kobras
ВР
34
Мануэль Турнвальд
ЦЗ
3
Филипп Шмидль
ЦЗ
31
Маттиас Мак
ЦЗ
13
Lars Nussbaumer
ЦП
16
Эмануэль Шрайнер
ЦП
10
Самуэль Гуэ
ЦП
10
Sidney Sam
ЦП
27
Кристиан Гебауэр
ПВ
5
Philipp Netzer
ЦФ
20
Хулио Вильяльба
ЦФ
Санкт-Пельтен
17
Ахмет Мухамедбегович
ЦЗ
4
Кристоф Кларер
ЦЗ
20
Daniel Schutz
ЦП
8
Martin Rasner
ЦП
0
N. Meister
ЦФ
Альтах
13
B. Ozegovic
ВР
28
Андерсон
ЦЗ
18
Ян Звишенбрюггер
ЦЗ
0
A. Wiss
ЦП
11
Marco Meilinger
ЦП
0
D. Nussbaumer
ЦП
20
Йоханнес Тартаротти
ЦП
3-5-2
1
29
6
33
44
10
Любичич
20
25
Инголич
38
77
0
3-4-1-2
39
34
Турнвальд
3
Шмидль
31
Мак
16
Шрайнер
10
Гуэ
10
13
27
Гебауэр
20
Вильяльба
5
6
17
Мухамедбегович
17
Мухамедбегович
6
29
4
Кларер
4
Кларер
29
77
20
20
77
20
8
8
20
5
0
0
5
10
11
11
10
16
Шрайнер
0
0
16
Шрайнер
Остались в запасе
Санкт-Пельтен
Альтах
0
N. Meister
ЦФ
13
B. Ozegovic
ВР
28
Андерсон
ЦЗ
18
Ян Звишенбрюггер
ЦЗ
20
Йоханнес Тартаротти
ЦП
Остались в запасе
0
N. Meister
ЦФ
Остались в запасе
13
B. Ozegovic
ВР
28
Андерсон
ЦЗ
18
Ян Звишенбрюггер
ЦЗ
20
Йоханнес Тартаротти
ЦП
Статистика матча Санкт-Пельтен - Альтах
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Санкт-Пельтен
Австрия. Бундеслига
Санкт-Пельтен
0 : 1
29.05.2021
Аустрия К
Австрия. Бундеслига
Аустрия К
4 : 0
26.05.2021
Санкт-Пельтен
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Санкт-Пельтен
0 : 1
21.05.2021
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Аустрия
2 : 1
15.05.2021
Санкт-Пельтен
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Санкт-Пельтен
3 : 3
11.05.2021
Альтах
Альтах
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Грацер
- : -
27.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Зальцбург
3 : 0
18.10.2026
Альтах
Информация о матче
Стадион:
Кэшпоинт Арена
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