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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Рапид - Зальцбург
Рапид - Зальцбург: обзор матча 24 июня 2020
Рапид
24.06.2020, среда, 21:30
Австрия. Бундеслига, группа A, 7 тур
2 : 7
Завершен
Зальцбург
19'
Э. Кара
90+2'
Т. Фонтас
22'
Н. Окафор
30'
Э. Мвепу
39'
Д. Собослаи
44'
А. Вальчи
60'
Э. Кара (АГ)
65'
З. Юнузович
79'
Х. У-Джо (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рапид - Зальцбург
ГОЛ! 2:7!
Т. Фонтас
Пас отдал
Э. Кара
90'
+2
79'
ГОЛ с пенальти! 1:7!
Х. У-Джо
Желтая карточка
Т. Шик
78'
70'
Замена
М. Окугава
️️️️
А. Рамальо
69'
Замена
К. Адейеми
️️️️
Д. Собослаи
67'
Желтая карточка
А. Рамальо
65'
ГОЛ! 1:6!
З. Юнузович
Пас отдал
Д. Собослаи
63'
Замена
Х. У-Джо
️️️️
П. Дака
62'
Замена
П. Фаркаш
️️️️
А. Ульмер
Замена
Ю. Демир
️️️️
М. Ульманн
61'
60'
ГОЛ в свои ворота! 1:5!
Э. Кара
Замена
Д. Петрович
️️️️
Ш. Шваб
46'
Замена
Т. Фонтас
️️️️
К. Китагава
46'
46'
Замена
Ж. Онгуене
️️️️
М. Вебер
44'
ГОЛ! 1:4!
А. Вальчи
Пас отдал
Д. Собослаи
39'
ГОЛ! 1:3!
Д. Собослаи
36'
Желтая карточка
А. Вальчи
Желтая карточка
Ф. Стойкович
30'
Желтая карточка
Т. Фонтас
30'
30'
ГОЛ! 1:2!
Э. Мвепу
Пас отдал
П. Дака
22'
ГОЛ! 1:1!
Н. Окафор
ГОЛ! 1:0!
Э. Кара
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рапид
39
Tobias Knoflach
ВР
30
Филип Стойкович
ЦЗ
12
Лео Граймль
ЦЗ
24
Stephan Auer
ЦЗ
47
Далибор Велимирович
ЦЗ
31
Максимилиан Ульманн
ЦЗ
21
Деян Любичич
ОП
15
Срджан Граховац
ЦП
22
Штефан Шваб
ЦП
9
Эркан Кара
ЦФ
49
Коя Китагава
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Зальцбург
23
Чикан Станкович
ВР
17
Андреас Ульмер
ЛЗ
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
5
Альберт Вальчи
ПЗ
4
Мохамед Камара
ОП
16
Златко Юнузович
ЦП
12
Энок Мвепу
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
19
Ноа Окафор
ЦФ
27
Патсон Дака
ЦФ
Рапид
25
Пауль Гартлер
ВР
28
Максимилиан Хофманн
ЦЗ
28
Кристоф Кнасмюллнер
ЦП
21
Деян Петрович
ЦП
13
Торстен Шик
ЦП
11
Тахиархис Фонтас
ЦП
22
Юсуф Демир
ЦФ
Зальцбург
31
Карлос Мигел
ВР
29
Патрик Фаркаш
ЦЗ
68
Жером Онгуене
ЦЗ
7
Масайя Окугава
ЛП
14
Карим Адейеми
ЛВ
20
Мергим Бериша
ЦФ
16
Хван У-Джо
ЦФ
3-3-2-2
39
24
47
Велимирович
31
Ульманн
12
Граймль
21
Любичич
30
Стойкович
15
Граховац
22
Шваб
49
Китагава
9
Кара
4-1-2-1-2
23
Станкович
5
Вальчи
8
Вебер
5
Рамальо
17
Ульмер
4
Камара
16
Юнузович
12
Мвепу
8
Собослаи
27
Дака
19
Окафор
22
Шваб
21
Петрович
21
Петрович
22
Шваб
49
Китагава
11
Фонтас
11
Фонтас
49
Китагава
31
Ульманн
22
Демир
22
Демир
31
Ульманн
5
Рамальо
7
Окугава
7
Окугава
5
Рамальо
8
Собослаи
14
Адейеми
14
Адейеми
8
Собослаи
17
Ульмер
29
Фаркаш
29
Фаркаш
17
Ульмер
8
Вебер
68
Онгуене
68
Онгуене
8
Вебер
27
Дака
16
У-Джо
16
У-Джо
27
Дака
Остались в запасе
Рапид
Зальцбург
25
Пауль Гартлер
ВР
28
Максимилиан Хофманн
ЦЗ
28
Кристоф Кнасмюллнер
ЦП
13
Торстен Шик
ЦП
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
31
Карлос Мигел
ВР
20
Мергим Бериша
ЦФ
Остались в запасе
25
Пауль Гартлер
ВР
28
Максимилиан Хофманн
ЦЗ
28
Кристоф Кнасмюллнер
ЦП
13
Торстен Шик
ЦП
Остались в запасе
31
Карлос Мигел
ВР
20
Мергим Бериша
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Статистика матча Рапид - Зальцбург
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Рапид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия Л
- : -
28.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Грацер
0 : 3
21.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Зальцбург
Лига Европы, 5 тур
Зальцбург
- : -
26.11.2026
Арарат-Армения
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Информация о матче
Стадион:
Эрнст Хаппель
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