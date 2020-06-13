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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Альтах - Санкт-Пельтен
Альтах - Санкт-Пельтен: обзор матча 13 июня 2020
Альтах
13.06.2020, суббота, 18:00
Австрия. Бундеслига, группа B, 4 тур
2 : 0
Завершен
Санкт-Пельтен
3'
D. Nussbaumer
66'
S. Sam
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Альтах - Санкт-Пельтен
87'
Желтая карточка
L.
85'
Замена
M. Rasner
️️️️
D. Luxbacher
Замена
M. Meilinger
️️️️
S. Sam
81'
80'
Замена
N. Meister
️️️️
К. Бурк
79'
Желтая карточка
D. Luxbacher
79'
Замена
G. Davies
️️️️
K. Schulz
Замена
A. Wiss
️️️️
Й. Тартаротти
76'
Замена
Х. Вильяльба
️️️️
D. Nussbaumer
75'
ГОЛ! 2:0!
S. Sam
66'
63'
Замена
A. Cariús
️️️️
D. Schutz
Замена
К. Гебауэр
️️️️
Э. Шрайнер
58'
Замена
Ф. Шмидль
️️️️
Б. Дабанли
46'
Желтая карточка
М. Фишер
44'
33'
Вторая желтая
D. Hofbauer
31'
Желтая карточка
D. Hofbauer
ГОЛ! 1:0!
D. Nussbaumer
Пас отдал
Б. Дабанли
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Альтах
39
Martin Kobras
ВР
34
Мануэль Турнвальд
ЦЗ
18
Эмир Карич
ЦЗ
18
Ян Звишенбрюггер
ЦЗ
5
Беркай Дабанли
ЦЗ
10
Самуэль Гуэ
ЦП
10
Sidney Sam
ЦП
20
Йоханнес Тартаротти
ЦП
30
Манфред Фишер
ЦП
16
Эмануэль Шрайнер
ЦП
0
D. Nussbaumer
ЦФ
Санкт-Пельтен
1
Christoph Riegler
ВР
33
Luan
ЦЗ
17
Ахмет Мухамедбегович
ЦЗ
4
Кристоф Кларер
ЦЗ
25
Сандро Инголич
ЦП
4
Dominik Hofbauer
ЦП
10
Роберт Любичич
ЦП
44
Kofi Schulz
ЦП
10
Daniel Luxbacher
ЦФ
7
Кори Бурк
ЦФ
20
Daniel Schutz
ЦФ
Альтах
13
B. Ozegovic
ВР
28
Андерсон
ЦЗ
3
Филипп Шмидль
ЦЗ
11
Marco Meilinger
ЦП
0
A. Wiss
ЦП
27
Кристиан Гебауэр
ПВ
20
Хулио Вильяльба
ЦФ
Санкт-Пельтен
23
Kilian Kretschmer
ВР
29
Daniel Drescher
ЦЗ
77
Alan Cariús
ЦП
0
G. Davies
ЦП
8
Martin Rasner
ЦП
0
N. Meister
ЦФ
0
I. Ouedraogo
ЦФ
4-5-1
39
34
Турнвальд
18
Звишенбрюггер
5
Дабанли
18
Карич
10
20
Тартаротти
30
Фишер
16
Шрайнер
10
Гуэ
0
3-4-3
1
33
17
Мухамедбегович
4
Кларер
4
10
Любичич
44
25
Инголич
20
7
Бурк
10
16
Шрайнер
27
Гебауэр
27
Гебауэр
16
Шрайнер
5
Дабанли
3
Шмидль
3
Шмидль
5
Дабанли
10
11
11
10
20
Тартаротти
0
0
20
Тартаротти
0
20
Вильяльба
20
Вильяльба
0
20
77
77
20
44
0
0
44
10
8
8
10
7
Бурк
0
0
7
Бурк
Остались в запасе
Альтах
Санкт-Пельтен
13
B. Ozegovic
ВР
28
Андерсон
ЦЗ
23
Kilian Kretschmer
ВР
29
Daniel Drescher
ЦЗ
0
I. Ouedraogo
ЦФ
Остались в запасе
13
B. Ozegovic
ВР
28
Андерсон
ЦЗ
Остались в запасе
23
Kilian Kretschmer
ВР
29
Daniel Drescher
ЦЗ
0
I. Ouedraogo
ЦФ
Статистика матча Альтах - Санкт-Пельтен
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Альтах
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Грацер
- : -
27.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Зальцбург
3 : 0
18.10.2026
Альтах
Санкт-Пельтен
Австрия. Бундеслига
Санкт-Пельтен
0 : 1
29.05.2021
Аустрия К
Австрия. Бундеслига
Аустрия К
4 : 0
26.05.2021
Санкт-Пельтен
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Санкт-Пельтен
0 : 1
21.05.2021
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Аустрия
2 : 1
15.05.2021
Санкт-Пельтен
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Санкт-Пельтен
3 : 3
11.05.2021
Альтах
Информация о матче
Стадион:
Кэшпоинт Арена
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