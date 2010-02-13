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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Герта - Майнц
Герта - Майнц: обзор матча 13 февраля 2010
Герта
13.02.2010, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 22 тур
1 : 1
Завершен
Майнц
51'
А. Рамос
37'
А. Бансе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Герта - Майнц
Замена
Н. Бунгерт
️️️️
А. Шюррле
Замена
Ч. Амри
️️️️
А. Салаи
Замена
В. Домовчийски
️️️️
Т. Гекас
Замена
Ф. Хеллер
️️️️
Э. Сото
ГОЛ! 1:1!
А. Рамос
Замена
Сисеро
️️️️
К. Янкер
ГОЛ! 0:1!
А. Бансе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Герта
33
Ярослав Дробны
ВР
3
Леван Кобиашвили
ЛЗ
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
3
Арне Фридрих
ЦЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
4
Роман Хубник
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
6
Флориан Кринге
ЛП
20
Адриан Рамос
ЦФ
33
Теофанис Гекас
ЦФ
11
Раффаэл
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Майнц
33
Хайнц Мюллер
ВР
8
Радослав Забавник
ЛЗ
30
Малик Фатхи
ЦЗ
4
Николче Новески
ЦЗ
2
Бо Свенссон
ЦЗ
20
Андре Шюррле
ЦП
19
Элкин Сото
ЦП
14
Мирослав Кархан
ЦП
8
Юджен Полански
ЦП
30
Аристид Бансе
ЦФ
11
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Герта
30
Саша Бурхерт
ВР
20
Расмус Бенгтссон
ЦЗ
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
5
Стив фон Берген
ЦЗ
16
Сисеро
ЦП
18
Артур Вихнярек
ЦФ
19
Валерий Домовчийски
РФ
Майнц
28
Кристиан Веткло
ВР
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
16
Флориан Хеллер
ПЗ
8
Филип Троян
ЦП
8
Ямир Хика
ЦП
19
Ян Шимак
АП
18
Чадли Амри
ЦФ
3-2-1-3
33
Дробны
3
Фридрих
28
Лустенбергер
4
Хубник
3
Кобиашвили
26
Пищек
6
Кринге
11
Раффаэл
33
Гекас
20
Рамос
4-4-2
33
Мюллер
30
Фатхи
4
Новески
2
Свенссон
8
Забавник
19
Сото
14
Кархан
8
Полански
20
Шюррле
11
Салаи
30
Бансе
16
Янкер
16
Сисеро
16
Сисеро
16
Янкер
33
Гекас
19
Домовчийски
19
Домовчийски
33
Гекас
20
Шюррле
26
Бунгерт
26
Бунгерт
20
Шюррле
19
Сото
16
Хеллер
16
Хеллер
19
Сото
11
Салаи
18
Амри
18
Амри
11
Салаи
Остались в запасе
Герта
Майнц
30
Саша Бурхерт
ВР
20
Расмус Бенгтссон
ЦЗ
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
5
Стив фон Берген
ЦЗ
18
Артур Вихнярек
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
8
Филип Троян
ЦП
28
Кристиан Веткло
ВР
8
Ямир Хика
ЦП
19
Ян Шимак
АП
Главный тренер
Урс Фишер
Остались в запасе
30
Саша Бурхерт
ВР
20
Расмус Бенгтссон
ЦЗ
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
5
Стив фон Берген
ЦЗ
18
Артур Вихнярек
ЦФ
Остались в запасе
8
Филип Троян
ЦП
28
Кристиан Веткло
ВР
8
Ямир Хика
ЦП
19
Ян Шимак
АП
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Главный тренер
Урс Фишер
Статистика матча Герта - Майнц
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Феликc Брих
(Мюнхен)
Стадион:
Олимпиаштадион
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