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Судьи
Главный судья:
Хельмут Флайшер (Германия)

Хоффенхайм - Ганновер-96

06.02.2010, Суббота, 17:30 мск Мангейм, стадион Карл-Бенц Штадион Германия. Бундеслига, 21 тур Хоффенхайм - Ганновер-96
Германия. Бундеслига (2009/2010)
4 тур
29 августа, суббота 17:30 Ганновер-96 0:1 Хоффенхайм
Германия. Бундеслига (2008/2009)
25 тур
21 марта, суббота 17:30 Хоффенхайм 2:2 Ганновер-96
8 тур
18 октября, суббота 17:30 Ганновер-96 2:5 Хоффенхайм
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бавария 34 20 10 4 72:31 +41 70
2. Шальке-04 34 19 8 7 53:31 +22 65
3. Вердер 34 17 10 7 71:40 +31 61
4. Байер 34 15 14 5 65:38 +27 59
5. Боруссия Д 34 16 9 9 54:42 +12 57
6. Штутгарт 34 15 10 9 51:41 +10 55
7. Гамбург 34 13 13 8 56:41 +15 52
8. Вольфсбург 34 14 8 12 64:58 +6 50
9. Майнц 34 12 11 11 36:42 -6 47
10. Айнтрахт Ф 34 12 10 12 47:54 -7 46
11. Хоффенхайм 34 11 9 14 44:42 +2 42
12. Боруссия М 34 10 9 15 43:60 -17 39
13. Кельн 34 9 11 14 34:43 -9 38
14. Фрайбург 34 9 8 17 35:59 -24 35
15. Ганновер-96 34 9 6 19 43:67 -24 33
16. Нюрнберг 34 8 7 19 32:58 -26 31
17. Бохум 34 6 10 18 34:65 -31 28
18. Герта 34 5 9 20 34:56 -22 24
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