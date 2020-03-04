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Расписание матчей
Англия. Кубок
Тоттенхэм - Норвич Сити
Тоттенхэм - Норвич Сити: обзор матча 04 марта 2020
Тоттенхэм
04.03.2020, среда, 22:45
Англия. Кубок
1 : 1
Счет по пенальти – 2 : 3
Завершен
Норвич Сити
13'
Я. Вертонген
78'
Й. Дрмич
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Тоттенхэм - Норвич Сити
78'
ГОЛ! 1:1!
Й. Дрмич
Желтая карточка
О. Скипп
71'
67'
Замена
К. МакЛин
️️️️
М. Вранчич
Замена
Ж. Фернандеш
️️️️
С. Бергвейн
54'
ГОЛ! 1:0!
Я. Вертонген
Пас отдал
Д. Ло Чельсо
13'
12'
Желтая карточка
М. Вранчич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
13
Michel Vorm
ВР
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
34
Оливер Скипп
ОП
4
Гарри Уинкс
ЦП
34
Стевен Бергвейн
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
7
Лукас Моура
ПВ
8
Деле Алли
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Норвич Сити
23
Тим Крул
ВР
4
Бен Годфри
ЦЗ
18
Джамаль Льюис
ЦЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
28
Том Трибулл
ОП
8
Марио Вранчич
ЦП
10
Эмилиано Буэндия
ЦП
10
Лукас Рупп
ЦП
18
Йосип Дрмич
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Тоттенхэм
13
Пауло Газзанига
ВР
5
Джафет Танганга
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
19
Трой Пэррот
ЦФ
Норвич Сити
23
Майкл МакГоверн
ВР
6
Александер Теттей
ЦП
23
Кенни МакЛин
ЦП
22
Марко Стиперманн
АП
8
Ондрей Дуда
АП
20
Теему Пукки
ЦФ
33
Адам Айда
ЦФ
4-1-2-2-1
13
6
Санчес
15
Дайер
14
Вертонген
92
Орье
34
Скипп
4
Уинкс
34
Бергвейн
20
Ло Чельсо
7
Моура
8
Алли
4-1-3-1-1
23
Крул
3
Ааронс
18
Льюис
4
Хэнли
4
Годфри
28
Трибулл
8
Вранчич
10
Буэндия
10
Рупп
10
Кантвелл
18
Дрмич
34
Бергвейн
83
Фернандеш
83
Фернандеш
34
Бергвейн
8
Вранчич
23
МакЛин
23
МакЛин
8
Вранчич
Остались в запасе
Тоттенхэм
Норвич Сити
13
Пауло Газзанига
ВР
5
Джафет Танганга
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
19
Трой Пэррот
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
22
Марко Стиперманн
АП
8
Ондрей Дуда
АП
23
Майкл МакГоверн
ВР
6
Александер Теттей
ЦП
20
Теему Пукки
ЦФ
33
Адам Айда
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Остались в запасе
13
Пауло Газзанига
ВР
5
Джафет Танганга
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
19
Трой Пэррот
ЦФ
Остались в запасе
22
Марко Стиперманн
АП
8
Ондрей Дуда
АП
23
Майкл МакГоверн
ВР
6
Александер Теттей
ЦП
20
Теему Пукки
ЦФ
33
Адам Айда
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Даниэль Фарке
Статистика матча Тоттенхэм - Норвич Сити
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
- : -
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Информация о матче
Стадион:
Тоттенхэм Хотспур
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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