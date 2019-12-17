Реймс - Монпелье

|10 тур
|19 октября, суббота
|21:00
|Реймс
|1:0
|Монпелье
|26 тур
|24 февраля, воскресенье
|17:00
|Монпелье
|2:4
|Реймс
|4 тур
|1 сентября, суббота
|21:00
|Реймс
|0:1
|Монпелье
|36 тур
|30 апреля, суббота
|20:00
|Реймс
|2:3
|Монпелье
|14 тур
|21 ноября, суббота
|22:00
|Монпелье
|3:1
|Реймс
|29 тур
|14 марта, суббота
|22:00
|Монпелье
|3:1
|Реймс
|11 тур
|25 октября, суббота
|22:00
|Реймс
|1:0
|Монпелье
|23 тур
|1 февраля, суббота
|23:00
|Реймс
|2:4
|Монпелье
|5 тур
|14 сентября, суббота
|22:00
|Монпелье
|0:0
|Реймс
|23 тур
|3 февраля, воскресенье
|20:00
|Монпелье
|3:1
|Реймс
|5 тур
|14 сентября, пятница
|22:45
|Реймс
|3:1
|Монпелье