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Реймс - Монпелье

17.12.2019, Вторник, 20:45 мск Реймс, стадион Огюст Делоне Франция. Кубок лиги, 1/8 финала Реймс - Монпелье
Франция. Лига 1 (2019/2020)
10 тур
19 октября, суббота 21:00 Реймс 1:0 Монпелье
Франция. Лига 1 (2018/2019)
26 тур
24 февраля, воскресенье 17:00 Монпелье 2:4 Реймс
4 тур
1 сентября, суббота 21:00 Реймс 0:1 Монпелье
Франция. Лига 1 (2015/2016)
36 тур
30 апреля, суббота 20:00 Реймс 2:3 Монпелье
14 тур
21 ноября, суббота 22:00 Монпелье 3:1 Реймс
Франция. Лига 1 (2014/2015)
29 тур
14 марта, суббота 22:00 Монпелье 3:1 Реймс
11 тур
25 октября, суббота 22:00 Реймс 1:0 Монпелье
Франция. Лига 1 (2013/2014)
23 тур
1 февраля, суббота 23:00 Реймс 2:4 Монпелье
5 тур
14 сентября, суббота 22:00 Монпелье 0:0 Реймс
Франция. Лига 1 (2012/2013)
23 тур
3 февраля, воскресенье 20:00 Монпелье 3:1 Реймс
5 тур
14 сентября, пятница 22:45 Реймс 3:1 Монпелье
Франция. Кубок (2010/2011)
1/32 финала
8 января, суббота 22:45 Реймс 1:0 Монпелье
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