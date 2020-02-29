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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Антальяспор - Фенербахче
Антальяспор - Фенербахче: обзор матча 29 февраля 2020
Антальяспор
29.02.2020, суббота, 20:00
Турция. Суперлига, 24 тур
2 : 2
Завершен
Фенербахче
52'
Амилтон
57'
Х. Езмерт
60'
А. Яхович
35'
В. Мурики
36'
В. Мурики
90+7'
М. Зайц
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Антальяспор - Фенербахче
Желтая карточка
О. Челустка
90'
+8
Вторая желтая
Х. Езмерт
90'
+8
90'
+7
ГОЛ! 3:3!
М. Зайц
Пас отдал
Ф. Кадиоглу
Желтая карточка
Фреди
90'
+4
Желтая карточка
Х. Езмерт
90'
+2
Вторая желтая
Х. Езмерт
90'
Желтая карточка
А. Яхович
90'
89'
Замена
M. ErdinÃ§
️️️️
О. Туфан
Замена
C.
️️️️
L. Podolski
85'
85'
Замена
Ф. Кадиоглу
️️️️
Х. Али Калдырым
66'
Замена
М. Зайц
️️️️
Н. Дирар
Замена
C.
️️️️
D. N'Dinga
64'
Желтая карточка
L. Podolski
63'
ГОЛ! 3:2!
А. Яхович
60'
ГОЛ! 2:2!
Х. Езмерт
Пас отдал
L. Podolski
57'
ГОЛ! 1:2!
Амилтон
52'
50'
Желтая карточка
Л. Густаво
36'
ГОЛ! 0:2!
В. Мурики
Пас отдал
О. Туфан
35'
ГОЛ! 0:1!
В. Мурики
Пас отдал
О. Туфан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Антальяспор
25
Рууд Боффин
ВР
7
Буньямин Балчи
ЦЗ
89
Вейсел Сары
ЦЗ
33
Ондржей Челустка
ЦЗ
30
Федор Кудряшов
ЦЗ
59
Delvin N'Dinga
ЦП
10
Lukas Podolski
ЦП
88
Хакан Езмерт
ЦП
16
Фреди
ЦП
23
Амилтон
ЦП
18
Адис Яхович
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Фенербахче
1
Алтай Баиндыр
ВР
8
Набиль Дирар
ЦЗ
4
Сердар Азиз
ЦЗ
5
Симон Фалет
ЦЗ
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
14
Луис Густаво
ОП
16
Жаилсон
ЦП
11
Озан Туфан
ЦП
10
Макс Крузе
ЦП
8
Mehmet Ekici
ЦП
19
Ведат Мурики
ЦФ
Главный тренер
Эрсун Янал
Антальяспор
35
Ферхат Каплан
ВР
20
Chico
ЦЗ
6
Эрен Албайрак
ЦЗ
2
Ersan Gülüm
ЦЗ
19
Уфук Акыйол
ЦП
22
Harun Alpsoy
ЦП
8
Charles
ЦП
70
Догукан Синик
ЦП
19
Gustavo Blanco
ЦФ
18
Поль Мукаиру
ЦФ
Фенербахче
23
Харун Текин
ВР
54
Erten Ersu
ВР
28
Murat Saglam
ЦЗ
38
Толга Чигерчи
ОП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
24
Ферди Кадиоглу
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
9
MevlÃ¼t ErdinÃ§
ЦФ
17
Аллахяр Саядманеш
ЦФ
4-5-1
25
Боффин
7
Балчи
33
Челустка
30
Кудряшов
89
Сары
10
88
Езмерт
16
Фреди
23
Амилтон
59
18
Яхович
4-1-4-1
1
Баиндыр
4
Азиз
5
Фалет
33
Али Калдырым
8
Дирар
14
Густаво
11
Туфан
10
Крузе
8
16
Жаилсон
19
Мурики
10
20
20
10
59
8
8
59
33
Али Калдырым
24
Кадиоглу
24
Кадиоглу
33
Али Калдырым
8
Дирар
8
Зайц
8
Зайц
8
Дирар
11
Туфан
9
9
11
Туфан
Остались в запасе
Антальяспор
Фенербахче
35
Ферхат Каплан
ВР
6
Эрен Албайрак
ЦЗ
2
Ersan Gülüm
ЦЗ
19
Уфук Акыйол
ЦП
22
Harun Alpsoy
ЦП
70
Догукан Синик
ЦП
19
Gustavo Blanco
ЦФ
18
Поль Мукаиру
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
38
Толга Чигерчи
ОП
23
Харун Текин
ВР
54
Erten Ersu
ВР
28
Murat Saglam
ЦЗ
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
17
Аллахяр Саядманеш
ЦФ
Главный тренер
Эрсун Янал
Остались в запасе
35
Ферхат Каплан
ВР
6
Эрен Албайрак
ЦЗ
2
Ersan Gülüm
ЦЗ
19
Уфук Акыйол
ЦП
22
Harun Alpsoy
ЦП
70
Догукан Синик
ЦП
19
Gustavo Blanco
ЦФ
18
Поль Мукаиру
ЦФ
Остались в запасе
38
Толга Чигерчи
ОП
23
Харун Текин
ВР
54
Erten Ersu
ВР
28
Murat Saglam
ЦЗ
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
17
Аллахяр Саядманеш
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Главный тренер
Эрсун Янал
Статистика матча Антальяспор - Фенербахче
5
2
1
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Антальяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Антальяспор
1 : 0
17.05.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Галатасарай
4 : 2
09.05.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 0
03.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Гезтепе
2 : 0
25.04.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Антальяспор
0 : 2
17.04.2026
Коньяспор
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Информация о матче
Стадион:
Анталья
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