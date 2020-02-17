Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Антальяспор - Касымпаша
Антальяспор - Касымпаша: обзор матча 17 февраля 2020
Антальяспор
17.02.2020, понедельник, 20:00
Турция. Суперлига, 22 тур
3 : 1
Завершен
Касымпаша
53'
А. Яхович
59'
З. Гюмюш
62'
З. Гюмюш
75'
А. Кара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Антальяспор - Касымпаша
75'
ГОЛ! 3:1!
А. Кара
Желтая карточка
О. Челустка
73'
Желтая карточка
З. Гюмюш
63'
ГОЛ! 3:0!
З. Гюмюш
62'
ГОЛ! 2:0!
З. Гюмюш
59'
ГОЛ! 1:0!
А. Яхович
53'
50'
Желтая карточка
Д. Ндонгала
Желтая карточка
А. Яхович
43'
11'
Желтая карточка
М. Тиам
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Антальяспор
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
33
Ондржей Челустка
ЦЗ
88
Дельвин Ндинга
ЦП
20
Чико
ЦП
11
Зинан Гюмюш
ЦФ
18
Адис Яхович
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Касымпаша
25
Томаш Бречка
ЦЗ
5
Яссин Мерья
ЦЗ
4
Уссама Хаддади
ЦЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
35
Айтач Кара
ЦП
9
Маме Тиам
ЦП
15
Таркан Сербест
ЦП
77
Дьюмерси Ндонгала
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Антальяспор
22
Эрсан Гулум
ЦЗ
10
Лукас Подольски
ЛВ
70
Шарлес
ЦП
29
Густаво Бланко Лещук
ЦФ
Касымпаша
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
22
Жерар Гоу
ЦФ
2-2-2
30
Кудряшов
33
Челустка
88
Ндинга
20
Чико
18
Яхович
11
Гюмюш
4-3-1
5
Мерья
4
Хаддади
94
Хадергьонай
25
Бречка
35
Кара
9
Тиам
15
Сербест
77
Ндонгала
Остались в запасе
Антальяспор
Касымпаша
22
Эрсан Гулум
ЦЗ
70
Шарлес
ЦП
10
Лукас Подольски
ЛВ
29
Густаво Бланко Лещук
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
22
Жерар Гоу
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Остались в запасе
22
Эрсан Гулум
ЦЗ
70
Шарлес
ЦП
10
Лукас Подольски
ЛВ
29
Густаво Бланко Лещук
ЦФ
Остались в запасе
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
22
Жерар Гоу
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Статистика матча Антальяспор - Касымпаша
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Антальяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Антальяспор
1 : 0
17.05.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Галатасарай
4 : 2
09.05.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 0
03.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Гезтепе
2 : 0
25.04.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Антальяспор
0 : 2
17.04.2026
Коньяспор
Касымпаша
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Эюпспор
0 : 1
24.10.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
4 : 1
18.10.2026
Самсунспор
Информация о матче
Стадион:
Анталья
Новости команд
Все
Антальяспор
Касымпаша
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Газиантеп» – «Касымпаша»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Суперлига Турция: шансы «Газиантепа» и «Касымпаши» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Касымпаша» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Бешикташа» на победу в матче 10 тура
31 октября
Джикия рассказал, как до перехода в «Локомотив» отказался от трансфера в Китай
10 июля
4
Джикия расторг контракт с турецким клубом
24 июня
1
Известен новый клуб Джикии
23 июня
2
Новая информация о будущем 32-летнего Джикии
13 июня
4
Позиция «Ахмата» по Джикии
23 мая
1
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Газиантеп» – «Касымпаша»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Суперлига Турция: шансы «Газиантепа» и «Касымпаши» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Касымпаша» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Бешикташа» на победу в матче 10 тура
31 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+