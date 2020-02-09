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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Сивасспор - Истанбул Башакшехир
Сивасспор - Истанбул Башакшехир: обзор матча 09 февраля 2020
Сивасспор
09.02.2020, воскресенье, 16:00
Турция. Суперлига, 21 тур
1 : 1
Завершен
Истанбул Башакшехир
80'
М. Ятабаре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сивасспор - Истанбул Башакшехир
90'
+1
Желтая карточка
И. Кахведжи
ГОЛ! 1:0!
М. Ятабаре
80'
78'
Желтая карточка
Э. Вишча
74'
Желтая карточка
Г. Клиши
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сивасспор
30
Мамаду Самасса
ВР
26
Барыш Ярдымджи
ЦЗ
2
Аарон Аппиндангойе
ЦЗ
3
Угур Чифтци
ЦЗ
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
20
Фатих Аксой
ЦЗ
38
Фернандо
ЦФ
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
Главный тренер
Месут Баккал
Истанбул Башакшехир
34
Мерт Гюнок
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
11
Эльеро Элиа
ЦП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
10
Эдин Вишча
ПВ
27
Энцо Кривелли
ЦФ
19
Демба Ба
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Сивасспор
6
Клаудемир
ЦП
7
Ясин Озтекин
ЦП
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
33
Угур Учар
ЦЗ
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
88
Гекхан Инлер
ЦП
19
Беркай Озкан
ЦП
14
Азубуйке Окечукву
ЦП
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
3-2-2
30
Самасса
3
Чифтци
88
Османпаша
20
Аксой
2
Аппиндангойе
26
Ярдымджи
9
Ятабаре
38
Фернандо
4-2-1-2
34
Гюнок
24
Епуряну
21
Текдемир
80
Кайсара
3
Клиши
11
Элиа
17
Кахведжи
10
Вишча
19
Ба
27
Кривелли
Остались в запасе
Сивасспор
Истанбул Башакшехир
6
Клаудемир
ЦП
7
Ясин Озтекин
ЦП
Главный тренер
Месут Баккал
1
Волкан Бабакан
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
33
Угур Учар
ЦЗ
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
88
Гекхан Инлер
ЦП
19
Беркай Озкан
ЦП
14
Азубуйке Окечукву
ЦП
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Остались в запасе
6
Клаудемир
ЦП
7
Ясин Озтекин
ЦП
Остались в запасе
1
Волкан Бабакан
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
33
Угур Учар
ЦЗ
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
88
Гекхан Инлер
ЦП
19
Беркай Озкан
ЦП
14
Азубуйке Окечукву
ЦП
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
Главный тренер
Месут Баккал
Главный тренер
Абдулла Авчи
Статистика матча Сивасспор - Истанбул Башакшехир
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Сивасспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Аланьяспор
2 : 0
31.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Самсунспор
1 : 0
18.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Сивасспор
0 : 0
11.05.2025
Бодрум
Турция. Суперлига, 34 тур
Галатасарай
4 : 1
03.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Сивасспор
2 : 0
26.04.2025
Антальяспор
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 7 тур
Коньяспор
0 : 0
11.10.2026
Истанбул Башакшехир
Информация о матче
Стадион:
Сивас 4 Эйлюл
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