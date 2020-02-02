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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Аланьяспор - Йени Малатьяспор
Аланьяспор - Йени Малатьяспор: обзор матча 02 февраля 2020
Аланьяспор
02.02.2020, воскресенье, 16:00
Турция. Суперлига, 20 тур
2 : 1
Завершен
Йени Малатьяспор
45+1'
Т. Бакасетас
48'
П. Сиссе (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аланьяспор - Йени Малатьяспор
Желтая карточка
Ж. Фернандес
90'
+5
78'
Желтая карточка
А. Мина
Красная карточка
Ф. Н'Сакаля
60'
50'
Желтая карточка
Т. Хадебе
ГОЛ с пенальти! 2:0!
П. Сиссе
48'
ГОЛ! 1:0!
Т. Бакасетас
Пас отдал
П. Сиссе
45'
+1
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аланьяспор
28
Марафона
ВР
29
Стивен Колкер
ЦЗ
21
Фабрис Н'Сакаля
ЦЗ
48
Салих Учан
ЦП
6
Манолис Сиопис
ЦП
9
Тасос Бакасетас
АП
6
Онур Булут
ПП
10
Джалма
ЦФ
10
Жуниор Фернандес
ЦФ
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Йени Малатьяспор
15
Тинэйдж Хадебе
ЦЗ
30
Артуро Мина
ЦЗ
23
Сакиб Айтач
ЦЗ
25
Гилан Чаалани
ЦП
30
Гекхан Торе
ЦП
23
Тьеви
ПВ
9
Умут Булут
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Аланьяспор
34
Эрай Бирниджан
ВР
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
6
Чейхун Гюльселам
ЦП
6
Муса Чагыран
ЦП
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
18
Ясин Бамму
ЦФ
Йени Малатьяспор
15
Карим Хафез
ЦЗ
6
Реми Вальтер
ЦП
9
Видар Кьяртанссон
ЦФ
2-3-1-3
28
Марафона
29
Колкер
21
Н'Сакаля
48
Учан
6
Сиопис
6
Булут
9
Бакасетас
61
Сиссе
10
Фернандес
10
Джалма
3-2-1-1
15
Хадебе
30
Мина
23
Айтач
25
Чаалани
30
Торе
23
Тьеви
9
Булут
Остались в запасе
Аланьяспор
Йени Малатьяспор
34
Эрай Бирниджан
ВР
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
6
Чейхун Гюльселам
ЦП
6
Муса Чагыран
ЦП
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
18
Ясин Бамму
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
15
Карим Хафез
ЦЗ
6
Реми Вальтер
ЦП
9
Видар Кьяртанссон
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Остались в запасе
34
Эрай Бирниджан
ВР
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
6
Чейхун Гюльселам
ЦП
6
Муса Чагыран
ЦП
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
18
Ясин Бамму
ЦФ
Остались в запасе
15
Карим Хафез
ЦЗ
6
Реми Вальтер
ЦП
9
Видар Кьяртанссон
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Статистика матча Аланьяспор - Йени Малатьяспор
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Аланьяспор
1 : 2
23.10.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Фенербахче
3 : 0
17.10.2026
Аланьяспор
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Йени Малатьяспор
0 : 5
21.05.2022
Фенербахче
Турция. Суперлига, 37 тур
Кайсериспор
3 : 0
14.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Йени Малатьяспор
1 : 3
08.05.2022
Ризеспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Аланьяспор
2 : 1
01.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Йени Малатьяспор
2 : 3
24.04.2022
Коньяспор
Информация о матче
Стадион:
Бахчешехир Окуллари
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