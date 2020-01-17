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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Анкарагюджю - Коньяспор
Анкарагюджю - Коньяспор: обзор матча 17 января 2020
Анкарагюджю
17.01.2020, пятница, 20:00
Турция. Суперлига, 18 тур
0 : 1
Завершен
Коньяспор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анкарагюджю - Коньяспор
36'
Желтая карточка
Д. Милошевич
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анкарагюджю
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
8
Тьяго Пинту
ЦЗ
91
Рикардо Фати
ЦП
19
Вильфред Мок
ЦП
2
Михал Пождан
ЦП
5
Оскар Скарионе
ЦП
Главный тренер
Толунай Кафкас
Коньяспор
1
Серкан Киринтили
ВР
2
Волкан Финдикли
ЦЗ
5
Марин Аничич
ЦЗ
42
Омер Али Саинер
ЦЗ
5
Селим Ай
ЦЗ
89
Нейц Скубич
ЦЗ
16
Йенс Йонссон
ОП
27
Дени Милошевич
ЦП
Главный тренер
Ильхан Палут
Анкарагюджю
9
Заур Садаев
ЦФ
Коньяспор
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
35
Леонард Жута
ЦЗ
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
8
Марко Евтович
ЦП
15
Фарук Мийя
ЦП
11
Рияд Байич
ЦФ
2-4
70
Кициу
8
Пинту
91
Фати
2
Пождан
5
Скарионе
19
Мок
3-3-1
1
Киринтили
42
Саинер
5
Ай
89
Скубич
2
Финдикли
16
Йонссон
5
Аничич
27
Милошевич
Остались в запасе
Анкарагюджю
Коньяспор
9
Заур Садаев
ЦФ
Главный тренер
Толунай Кафкас
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
35
Леонард Жута
ЦЗ
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
8
Марко Евтович
ЦП
15
Фарук Мийя
ЦП
11
Рияд Байич
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Остались в запасе
9
Заур Садаев
ЦФ
Остались в запасе
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
35
Леонард Жута
ЦЗ
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
8
Марко Евтович
ЦП
15
Фарук Мийя
ЦП
11
Рияд Байич
ЦФ
Главный тренер
Толунай Кафкас
Главный тренер
Ильхан Палут
Статистика матча Анкарагюджю - Коньяспор
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 38 тур
Трабзонспор
4 : 2
26.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 37 тур
Анкарагюджю
0 : 0
18.05.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Хатайспор
2 : 1
12.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 35 тур
Анкарагюджю
1 : 1
03.05.2024
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Ризеспор
1 : 2
28.04.2024
Анкарагюджю
Коньяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Амед
1 : 0
17.10.2026
Коньяспор
Информация о матче
Стадион:
19-го мая
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