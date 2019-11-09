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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Сивасспор - Коньяспор
Сивасспор - Коньяспор: обзор матча 09 ноября 2019
Сивасспор
09.11.2019, суббота, 17:30
Турция. Суперлига, 11 тур
2 : 0
Завершен
Коньяспор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сивасспор - Коньяспор
87'
Желтая карточка
М. Аничич
65'
Желтая карточка
А. Хаджиахметович
Желтая карточка
Ф. Аксой
53'
21'
Желтая карточка
М. Аничич
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сивасспор
30
Мамаду Самасса
ВР
87
Марсело Гойано
ЦЗ
2
Аарон Аппиндангойе
ЦЗ
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
20
Фатих Аксой
ЦЗ
38
Фернандо
ЦФ
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
Главный тренер
Месут Баккал
Коньяспор
1
Серкан Киринтили
ВР
87
Ферхат Озторун
ЦЗ
5
Марин Аничич
ЦЗ
42
Омер Али Саинер
ЦЗ
3
Фаллу Дианье
ЦЗ
89
Нейц Скубич
ЦЗ
16
Йенс Йонссон
ОП
8
Марко Евтович
ЦП
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
15
Фарук Мийя
ЦП
Главный тренер
Ильхан Палут
Сивасспор
12
Абду Траоре
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
2
Аруна Коне
ЦФ
Коньяспор
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
5
Селим Ай
ЦЗ
4
Али Туран
ЦЗ
8
Али Камдали
ЦЗ
2
Волкан Финдикли
ЦЗ
27
Дени Милошевич
ЦП
11
Рияд Байич
ЦФ
4-2
30
Самасса
87
Гойано
88
Османпаша
20
Аксой
2
Аппиндангойе
9
Ятабаре
38
Фернандо
3-3-3
1
Киринтили
42
Саинер
3
Дианье
89
Скубич
87
Озторун
16
Йонссон
5
Аничич
8
Евтович
8
Хаджиахметович
15
Мийя
Остались в запасе
Сивасспор
Коньяспор
12
Абду Траоре
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
2
Аруна Коне
ЦФ
Главный тренер
Месут Баккал
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
5
Селим Ай
ЦЗ
4
Али Туран
ЦЗ
8
Али Камдали
ЦЗ
2
Волкан Финдикли
ЦЗ
27
Дени Милошевич
ЦП
11
Рияд Байич
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Остались в запасе
12
Абду Траоре
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
2
Аруна Коне
ЦФ
Остались в запасе
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
5
Селим Ай
ЦЗ
4
Али Туран
ЦЗ
8
Али Камдали
ЦЗ
2
Волкан Финдикли
ЦЗ
27
Дени Милошевич
ЦП
11
Рияд Байич
ЦФ
Главный тренер
Месут Баккал
Главный тренер
Ильхан Палут
Статистика матча Сивасспор - Коньяспор
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Сивасспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Аланьяспор
2 : 0
31.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Самсунспор
1 : 0
18.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Сивасспор
0 : 0
11.05.2025
Бодрум
Турция. Суперлига, 34 тур
Галатасарай
4 : 1
03.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Сивасспор
2 : 0
26.04.2025
Антальяспор
Коньяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Амед
1 : 0
17.10.2026
Коньяспор
Информация о матче
Стадион:
Сивас 4 Эйлюл
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