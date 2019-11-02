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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Антальяспор - Бешикташ
Антальяспор - Бешикташ: обзор матча 02 ноября 2019
Антальяспор
02.11.2019, суббота, 20:00
Турция. Суперлига, 10 тур
1 : 2
Завершен
Бешикташ
9'
Д. Вида
11'
А. Диаби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Антальяспор - Бешикташ
69'
Желтая карточка
П. Ребошу
Желтая карточка
Г. Бланко Лещук
67'
11'
ГОЛ! 0:2!
А. Диаби
9'
ГОЛ! 0:1!
Д. Вида
Пас отдал
А. Льяич
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Антальяспор
33
Диего Анжело
ЦЗ
20
Чико
ЦП
70
Шарлес
ЦП
92
Аатиф Шаешу
ЦП
29
Густаво Бланко Лещук
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Бешикташ
1
Лорис Кариус
ВР
21
Домагой Вида
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
5
Педру Ребошу
ЦЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
17
Джермейн Ленс
ЦП
22
Адем Льяич
АП
5
Абдулайе Диаби
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Антальяспор
77
Тарик Камдал
ЦЗ
33
Ондржей Челустка
ЦЗ
18
Йекта Куртулуш
ЦП
Бешикташ
97
Утку Ювакуран
ВР
3
Энцо Роко
ЦЗ
15
Огужан Озякуп
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
1-3-1
33
Анжело
20
Чико
70
Шарлес
92
Шаешу
29
Бланко Лещук
4-3-1-1
1
Кариус
4
Руис
77
Генюл
5
Ребошу
21
Вида
6
Эль-Ненни
13
Хатчинсон
17
Ленс
22
Льяич
5
Диаби
Остались в запасе
Антальяспор
Бешикташ
77
Тарик Камдал
ЦЗ
33
Ондржей Челустка
ЦЗ
18
Йекта Куртулуш
ЦП
Главный тренер
Риза Чалымбай
97
Утку Ювакуран
ВР
3
Энцо Роко
ЦЗ
15
Огужан Озякуп
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Остались в запасе
77
Тарик Камдал
ЦЗ
33
Ондржей Челустка
ЦЗ
18
Йекта Куртулуш
ЦП
Остались в запасе
97
Утку Ювакуран
ВР
3
Энцо Роко
ЦЗ
15
Огужан Озякуп
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Статистика матча Антальяспор - Бешикташ
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Антальяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Антальяспор
1 : 0
17.05.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Галатасарай
4 : 2
09.05.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 0
03.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Гезтепе
2 : 0
25.04.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Антальяспор
0 : 2
17.04.2026
Коньяспор
Бешикташ
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
- : -
26.11.2026
Хапоэль БШ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Информация о матче
Стадион:
Анталья
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