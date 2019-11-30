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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Хиберниан - Килмарнок
Хиберниан - Килмарнок: обзор матча 30 ноября 2019
Хиберниан
30.11.2019, суббота, 18:00
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
2 : 2
Завершен
Килмарнок
66'
А. Брюс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хиберниан - Килмарнок
66'
ГОЛ! 0:1!
А. Брюс
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хиберниан
12
Крис Максвелл
ВР
11
Джо Ньюэлл
ЦП
19
Скотт Аллан
ЦП
14
Выкинтас Сливка
ЦП
22
Флориан Камбери
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Грей
Килмарнок
4
Алекс Брюс
ЦЗ
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
29
Гэри Дикер
ЦП
14
Крис Бурк
ЦП
7
Рори МакКензи
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
Хиберниан
1
Офир Марсиано
ВР
5
Адам Джексон
ЦЗ
7
Дэрил Хорган
ЦП
Килмарнок
37
Ян Копривец
ВР
32
Стефен Хендри
ЦЗ
23
Доминик Томас
ЦП
11
Симеон Джексон
ЦФ
3-1
12
Максвелл
11
Ньюэлл
19
Аллан
14
Сливка
22
Камбери
2-2-1
2
О'Доннелл
4
Брюс
29
Дикер
14
Бурк
7
МакКензи
Остались в запасе
Хиберниан
Килмарнок
1
Офир Марсиано
ВР
5
Адам Джексон
ЦЗ
7
Дэрил Хорган
ЦП
Главный тренер
Дэвид Грей
37
Ян Копривец
ВР
32
Стефен Хендри
ЦЗ
23
Доминик Томас
ЦП
11
Симеон Джексон
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
Остались в запасе
1
Офир Марсиано
ВР
5
Адам Джексон
ЦЗ
7
Дэрил Хорган
ЦП
Остались в запасе
37
Ян Копривец
ВР
32
Стефен Хендри
ЦЗ
23
Доминик Томас
ЦП
11
Симеон Джексон
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Грей
Главный тренер
Ли Кларк
Статистика матча Хиберниан - Килмарнок
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Хиберниан
- : -
24.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Хиберниан
1 : 2
17.10.2026
Фалкирк
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Данди
3 : 1
28.10.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Фалкирк
3 : 0
24.10.2026
Килмарнок
Информация о матче
Стадион:
Истер Роад
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