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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Фейеноорд - АЗ Алкмаар
Фейеноорд - АЗ Алкмаар: обзор матча 07 февраля 2010
Фейеноорд
07.02.2010, воскресенье, 16:30
Чемпионат Голландии, 22 тур
1 : 2
Завершен
АЗ Алкмаар
39'
П. Вернблум (АГ)
28'
М. Эль-Хамдауи
87'
Э. Морено
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фейеноорд - АЗ Алкмаар
+3
Замена
Н. ван дер Велден
️️️️
Д. Ленс
Замена
Р. Макай
️️️️
К. Эль-Ахмади
Замена
К. Ортис
️️️️
М. Мартенс
ГОЛ! 1:2!
Э. Морено
Пас отдал
С. Схаарс
Замена
️️️️
Д. Бисесвар
Замена
С. Бабович
️️️️
Д. Де Гузман
Желтая карточка
С. Схаарс
Замена
К. Ялинс
️️️️
Д. Мендес
Желтая карточка
Н. Мойсандер
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
П. Вернблум
Желтая карточка
Р. Эльм
ГОЛ! 0:1!
М. Эль-Хамдауи
Пас отдал
Н. Мойсандер
Желтая карточка
К. Эль-Ахмади
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фейеноорд
1
Роб ван Дейк
ВР
19
Тим де Клер
ЛЗ
12
Рон Влаар
(К)
ЦЗ
3
Андре Бахия
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ПЗ
8
Лерой Фер
ОП
20
Карим Эль-Ахмади
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
21
Диего Бисесвар
АП
23
Джорджиньо Вейналдум
ПП
0
Йон-Даль Томассон
ЦФ
Главный тренер
Марио Бин
АЗ Алкмаар
44
Серхио Ромеро
ВР
7
Симон Поульсен
ЛЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
6
Давид Мендес
ПЗ
6
Стейн Схаарс
(К)
ЦП
20
Расмус Эльм
ЦП
77
Мунир Эль-Хамдауи
АП
26
Маартен Мартенс
ЛФ
19
Понтус Вернблум
ЦФ
17
Джермейн Ленс
РФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Фейеноорд
1
Эрвин Мюлдер
ВР
4
Кевин Хофланд
ЦЗ
4
Барт Шенкевельд
ЦЗ
10
Стефан Бабович
ЦП
23
Луиджи Бруинс
ЦП
0
Рой Макай
ЦФ
АЗ Алкмаар
1
Джой Дидулица
ВР
2
Кью Ялинс
ЦЗ
22
Жиль Свертс
ПЗ
14
Ник ван дер Велден
ЦП
16
Кельсо Ортис
ЦП
9
Грациано Пелле
ЦФ
9
Жонатас
ЦФ
4-1-3-1-1
1
ван Дейк
19
де Клер
12
Влаар
3
Бахия
6
де Врей
8
Фер
20
Эль-Ахмади
18
Де Гузман
23
Вейналдум
21
Бисесвар
0
Томассон
4-2-1-3
44
Ромеро
6
Мендес
15
Морено
4
Мойсандер
7
Поульсен
6
Схаарс
20
Эльм
77
Эль-Хамдауи
17
Ленс
19
Вернблум
26
Мартенс
18
Де Гузман
10
Бабович
10
Бабович
18
Де Гузман
20
Эль-Ахмади
0
Макай
0
Макай
20
Эль-Ахмади
17
Ленс
14
ван дер Велден
14
ван дер Велден
17
Ленс
6
Мендес
2
Ялинс
2
Ялинс
6
Мендес
26
Мартенс
16
Ортис
16
Ортис
26
Мартенс
Остались в запасе
Фейеноорд
АЗ Алкмаар
1
Эрвин Мюлдер
ВР
4
Кевин Хофланд
ЦЗ
4
Барт Шенкевельд
ЦЗ
23
Луиджи Бруинс
ЦП
Главный тренер
Марио Бин
1
Джой Дидулица
ВР
22
Жиль Свертс
ПЗ
9
Грациано Пелле
ЦФ
9
Жонатас
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Остались в запасе
1
Эрвин Мюлдер
ВР
4
Кевин Хофланд
ЦЗ
4
Барт Шенкевельд
ЦЗ
23
Луиджи Бруинс
ЦП
Остались в запасе
1
Джой Дидулица
ВР
22
Жиль Свертс
ПЗ
9
Грациано Пелле
ЦФ
9
Жонатас
ЦФ
Главный тренер
Марио Бин
Главный тренер
Дик Адвокат
Статистика матча Фейеноорд - АЗ Алкмаар
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
- : -
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
- : -
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Лига Европы, 3 тур
Арарат-Армения
0 : 4
22.10.2026
АЗ Алкмаар
Информация о матче
Главный судья:
Эрик Брамхар
(Рейссен)
Стадион:
Де Кейп
Где смотреть матч:
"НТВ+ Классика" 16:25 (прямая)
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