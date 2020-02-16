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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Арис - АЕК
Арис - АЕК: обзор матча 16 февраля 2020
Арис
16.02.2020, воскресенье, 20:30
Греция. Суперлига, 24 тур
0 : 1
Завершен
АЕК
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арис - АЕК
82'
Желтая карточка
М. Оиконому
Желтая карточка
Й. Фетфацидис
40'
39'
Желтая карточка
Д. Шиманьски
31'
Желтая карточка
О. Враньеш
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арис
69
Михай Корхут
ЦЗ
31
Линдсей Роуз
ЦЗ
16
Бруно Гама
ЦП
88
Лукас Саша
ЦП
10
Йоаннис Фетфацидис
ЦП
12
Браун Идейе
ЦФ
12
Даниэль Ларссон
ЦФ
Главный тренер
Сулис Пападопулос
АЕК
1
Василиос Баркас
ВР
23
Никлас Хульт
ЛЗ
2
Михалис Бакакис
ЦЗ
22
Огнен Враньеш
ЦЗ
7
Ненад Крстичич
ЦП
4
Дамьян Шиманьски
ЦП
10
Марко Ливайя
ЦФ
10
Даниэле Верде
ЦФ
Главный тренер
Маринос Узунидис
АЕК
16
Панайотис Цинтотас
ВР
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
20
Петрос Манталос
ЦП
7
Георгиос Якумакис
ЦФ
21
Серхио Араухо
ЦФ
2-3-2
69
Корхут
31
Роуз
16
Гама
88
Саша
10
Фетфацидис
12
Ларссон
12
Идейе
3-2-2
1
Баркас
2
Бакакис
22
Враньеш
23
Хульт
7
Крстичич
4
Шиманьски
10
Верде
10
Ливайя
Остались в запасе
Арис
АЕК
Главный тренер
Сулис Пападопулос
16
Панайотис Цинтотас
ВР
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
20
Петрос Манталос
ЦП
7
Георгиос Якумакис
ЦФ
21
Серхио Араухо
ЦФ
Главный тренер
Маринос Узунидис
Остались в запасе
16
Панайотис Цинтотас
ВР
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
20
Петрос Манталос
ЦП
7
Георгиос Якумакис
ЦФ
21
Серхио Араухо
ЦФ
Главный тренер
Сулис Пападопулос
Главный тренер
Маринос Узунидис
Статистика матча Арис - АЕК
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Арис
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
- : -
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Левадиакос
3 : 0
01.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 7 тур
Кифисиас
1 : 2
18.10.2026
Арис
Греция. Суперлига, 6 тур
Арис
3 : 2
11.10.2026
Волос
АЕК
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
- : -
24.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 11 тур
Каламата
0 : 1
21.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
Информация о матче
Стадион:
Клеантис Викелидис
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