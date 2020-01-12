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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ПАОК - АЕК
ПАОК - АЕК: обзор матча 12 января 2020
ПАОК
12.01.2020, воскресенье, 20:30
Греция. Суперлига, 18 тур
1 : 0
Завершен
АЕК
57'
Виейринья (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПАОК - АЕК
90'
+5
Вторая желтая
М. Ливайя
90'
+1
Красная карточка
Н. Хульт
Желтая карточка
Л. Матос
82'
66'
Желтая карточка
Н. Крстичич
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Виейринья
57'
42'
Желтая карточка
М. Ливайя
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАОК
12
Живко Живкович
ВР
20
Виейринья
ЦЗ
15
Фернандо Варела
ЦЗ
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
3
Лео Матос
ЦЗ
13
Андерсон Эсити
ЦП
18
Димитриос Лимниос
ПВ
21
Диего Бисесвар
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
АЕК
1
Василиос Баркас
ВР
23
Никлас Хульт
ЛЗ
2
Михалис Бакакис
ЦЗ
22
Огнен Враньеш
ЦЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
20
Петрос Манталос
ЦП
8
Андре Симойш
ЦП
7
Ненад Крстичич
ЦП
10
Марко Ливайя
ЦФ
10
Даниэле Верде
ЦФ
Главный тренер
Маринос Узунидис
ПАОК
1
Александрос Пасхалакис
ВР
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
8
Маурисио
ОП
10
Димитриос Пелкас
ЦП
29
Чуба Акпом
ЦФ
АЕК
16
Панайотис Цинтотас
ВР
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
22
Элдер Лопеш
ЦЗ
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
7
Георгиос Якумакис
ЦФ
4-1-1-1
12
Живкович
20
Виейринья
15
Ингасон
3
Лео Матос
15
Варела
13
Эсити
18
Лимниос
21
Бисесвар
4-3-2
1
Баркас
2
Бакакис
22
Враньеш
19
Чигринский
23
Хульт
20
Манталос
8
Симойш
7
Крстичич
10
Верде
10
Ливайя
Остались в запасе
ПАОК
АЕК
1
Александрос Пасхалакис
ВР
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
8
Маурисио
ОП
10
Димитриос Пелкас
ЦП
29
Чуба Акпом
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
16
Панайотис Цинтотас
ВР
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
22
Элдер Лопеш
ЦЗ
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
7
Георгиос Якумакис
ЦФ
Главный тренер
Маринос Узунидис
Остались в запасе
1
Александрос Пасхалакис
ВР
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
8
Маурисио
ОП
10
Димитриос Пелкас
ЦП
29
Чуба Акпом
ЦФ
Остались в запасе
16
Панайотис Цинтотас
ВР
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
22
Элдер Лопеш
ЦЗ
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
7
Георгиос Якумакис
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Главный тренер
Маринос Узунидис
Статистика матча ПАОК - АЕК
2
2
2
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
ПАОК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
4 : 0
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
АЕК
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
- : -
24.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 11 тур
Каламата
0 : 1
21.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
Информация о матче
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