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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Атромитос - ПАС Ламия
Атромитос - ПАС Ламия: обзор матча 18 декабря 2019
Атромитос
18.12.2019, среда, 20:30
Греция. Суперлига, 15 тур
1 : 1
Завершен
ПАС Ламия
84'
А. Веллиос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атромитос - ПАС Ламия
ГОЛ! 1:0!
А. Веллиос
84'
Начало матча
Статистика матча Атромитос - ПАС Ламия
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Атромитос
Греция. Суперлига, 12 тур
Атромитос
- : -
29.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Левадиакос
1 : 1
22.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 6 тур
Астерас
0 : 0
10.10.2026
Атромитос
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 10 тур
Афины Каллитея
3 : 0
22.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАС Ламия
1 : 3
18.05.2025
Панетоликос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
3 : 0
14.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС Ламия
2 : 1
10.05.2025
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАС Ламия
2 : 3
05.05.2025
Левадиакос
Информация о матче
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Атромитос
ПАС Ламия
Стало известно, сколько «Краснодар» заплатил за Фуртадо
2025.04.12 11:49
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Агент Фуртадо объяснил переход бразильца в «Краснодар»
2025.04.10 14:02
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2025.04.07 15:26
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2025.02.17 00:03
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2025.02.16 22:58
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2024.12.22 21:43
2
«Атромитос» подтвердил ухода Илича с помощниками в российский клуб
2024.05.03 08:35
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«Пари НН» может остаться без Илича
2024.05.02 13:27
Оздоев сделал дубль за ПАОК – второй гол он забил ударом через себя
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Оздоев забил дебютный гол за ПАОК
2023.10.22 19:24
Стало известно, сколько «Краснодар» заплатил за Фуртадо
2025.04.12 11:49
5
Агент Фуртадо объяснил переход бразильца в «Краснодар»
2025.04.10 14:02
3
«Сюрприз»: «Краснодар» внезапно объявил о трансфере бразильского вингера
2025.04.07 15:26
16
Чалов забил гол пяткой
2025.02.17 00:03
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2025.02.16 22:58
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