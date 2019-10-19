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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Панетоликос - Ларисса
Панетоликос - Ларисса: обзор матча 19 октября 2019
Панетоликос
19.10.2019, суббота, 20:00
Греция. Суперлига, 7 тур
2 : 2
Завершен
Ларисса
34'
Х. Диас
77'
A. Bajrovic
27'
A. Michael
80'
В. Морас
80'
V. Moras
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Панетоликос - Ларисса
90'
Замена
️️️️
J. Luc Gbayara
Желтая карточка
П. Санья
89'
Желтая карточка
П. Санья
89'
85'
Желтая карточка
R. Milosavljevic
Желтая карточка
R. Sjostedt
80'
80'
ГОЛ! 2:3!
V. Moras
Пас отдал
E. KaÃ§e
80'
ГОЛ! 2:2!
В. Морас
Пас отдал
Э. Каце
Желтая карточка
A. Bajrovic
78'
ГОЛ! 2:1!
A. Bajrovic
77'
Замена
️️️️
A. Bajrovic
77'
Желтая карточка
V. Morar
74'
Замена
️️️️
J. Román
73'
69'
Замена
️️️️
F. Andoni
46'
Замена
️️️️
A. Dauda
ГОЛ! 1:1!
Х. Диас
34'
27'
ГОЛ! 0:1!
A. Michael
Пас отдал
V. Moras
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Панетоликос
1
Nikos Giannakopoulos
ВР
2
Жоан Марсьяль
ЦЗ
95
Пьер Санья
ЦЗ
91
Johan Martial
ЦЗ
5
Igor Jovanovic
ЦЗ
28
Гболи Арийиби
ЦП
8
Далсью
ЦП
18
Adrian Oscar Lucero
ЦП
6
Ayman Tahar
ЦП
6
Rasmus Sjostedt
ЦП
20
Хорхе Диас
ЦП
17
Vlad Morar
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Ларисса
47
Огмундур Кристинссон
ВР
88
Nikola Stankovic
ЦЗ
29
Slavko Bralic
ЦЗ
18
Вангелис Морас
ЦЗ
18
Vaggelis Moras
ЦЗ
5
Alexis Michael
ЦЗ
25
Manolis Bertos
ЦЗ
20
Эргис Каце
ЦП
7
Амр Варда
ЦП
22
Adnan Secerovic
ЦП
22
Radomir Milosavljevic
ЦП
26
Ergys KaÃ§e
ЦП
33
Marko Nunic
ЦФ
Главный тренер
Георгиос Петракис
Панетоликос
1
Christopher Knett
ВР
3
Luciano Balbi
ЦЗ
54
Георгиос Лиавас
ЦЗ
33
Joan Román
ЦП
10
Фредерику Дуарте
ЦП
10
Admir Bajrovic
ЦФ
19
Хоан Роман
ЦФ
Ларисса
99
Borivoje Ristic
ВР
14
Nikos Golias
ЦЗ
20
Nikos Karanikas
ЦЗ
30
Stefan Zivkovic
ЦЗ
21
Жан Гбаяра
ЦП
8
Jean Luc Gbayara
ЦП
64
Fatjon Andoni
ЦП
9
Abiola Dauda
ЦФ
4-5-1-1
1
2
Марсьяль
91
5
95
Санья
18
6
6
20
Диас
8
Далсью
28
Арийиби
17
3-2-5-1
47
Кристинссон
18
5
25
29
18
Морас
20
Каце
22
22
26
7
Варда
33
33
33
10
10
8
8
64
64
9
9
Остались в запасе
Панетоликос
Ларисса
1
Christopher Knett
ВР
3
Luciano Balbi
ЦЗ
54
Георгиос Лиавас
ЦЗ
10
Фредерику Дуарте
ЦП
19
Хоан Роман
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
99
Borivoje Ristic
ВР
14
Nikos Golias
ЦЗ
20
Nikos Karanikas
ЦЗ
30
Stefan Zivkovic
ЦЗ
21
Жан Гбаяра
ЦП
Главный тренер
Георгиос Петракис
Остались в запасе
1
Christopher Knett
ВР
3
Luciano Balbi
ЦЗ
54
Георгиос Лиавас
ЦЗ
10
Фредерику Дуарте
ЦП
19
Хоан Роман
ЦФ
Остались в запасе
99
Borivoje Ristic
ВР
14
Nikos Golias
ЦЗ
20
Nikos Karanikas
ЦЗ
30
Stefan Zivkovic
ЦЗ
21
Жан Гбаяра
ЦП
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Главный тренер
Георгиос Петракис
Статистика матча Панетоликос - Ларисса
8
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
8
2
Матчи команд
Панетоликос
Греция. Суперлига, 12 тур
Ираклис
- : -
28.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панетоликос
0 : 2
18.10.2026
Олимпиакос
Ларисса
Греция. Суперлига, 10 тур
Кифисиас
3 : 2
21.05.2026
Ларисса
Греция. Суперлига, 9 тур
Ларисса
2 : 1
16.05.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 8 тур
Панетоликос
1 : 1
12.05.2026
Ларисса
Греция. Суперлига, 7 тур
Ларисса
1 : 1
09.05.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 6 тур
Пансерраикос
1 : 1
02.05.2026
Ларисса
Информация о матче
Стадион:
Панетолику
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