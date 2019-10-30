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Расписание матчей
Германия. Кубок
Вердер - Хайденхайм
Вердер - Хайденхайм: обзор матча 30 октября 2019
Вердер
30.10.2019, среда, 20:30
Германия. Кубок, 1/16 финала
4 : 1
Завершен
Хайденхайм
6'
М. Рашица
11'
Л. Биттенкурт
19'
Д. Классен
41'
М. Фридль
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Вердер - Хайденхайм
Желтая карточка
Ю. Осако
82'
Желтая карточка
Ф. Баргфреде
58'
Желтая карточка
М. Фридль
45'
ГОЛ! 4:0!
М. Фридль
Пас отдал
Д. Классен
41'
ГОЛ! 3:0!
Д. Классен
Пас отдал
М. Эггештайн
19'
ГОЛ! 2:0!
Л. Биттенкурт
Пас отдал
С. Лангкамп
11'
ГОЛ! 1:0!
М. Рашица
Пас отдал
Ф. Баргфреде
6'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Вердер - Хайденхайм
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
4 : 0
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Хайденхайм
- : -
27.11.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Дармштадт
3 : 1
20.11.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Карлсруэ
2 : 1
31.10.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Хайденхайм
1 : 1
24.10.2026
Энерги
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Информация о матче
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