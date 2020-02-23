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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Андерлехт - Эйпен
Андерлехт - Эйпен: обзор матча 23 февраля 2020
Андерлехт
23.02.2020, воскресенье, 20:00
Бельгия. Про-Лига, 27 тур
6 : 1
Завершен
Эйпен
9'
М. Мурильо
17'
М. Влап (П)
25'
М. Пьяца
35'
В. Компани
52'
Ф. Амузу
90+1'
З. Баккали
78'
Д. Болинжи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Андерлехт - Эйпен
ГОЛ! 6:1!
З. Баккали
Пас отдал
Ф. Амузу
90'
+1
78'
ГОЛ! 5:1!
Д. Болинжи
Пас отдал
Д. Миличевич
ГОЛ! 5:0!
Ф. Амузу
Пас отдал
М. Мурильо
52'
50'
Желтая карточка
Й. Колс
ГОЛ! 4:0!
В. Компани
Пас отдал
П. Зули
35'
ГОЛ! 3:0!
М. Пьяца
Пас отдал
М. Влап
25'
20'
Желтая карточка
А. Бек
ГОЛ с пенальти! 2:0!
М. Влап
17'
15'
Красная карточка
Ж. Амат
ГОЛ! 1:0!
М. Мурильо
Пас отдал
Ф. Амузу
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Андерлехт
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
4
Венсан Компани
ЦЗ
62
Микаэль Мурильо
ЦЗ
44
Петер Зули
ЦП
6
Альберт Локонга
ЦП
9
Франсис Амузу
ЦП
14
Мичел Влап
АП
9
Деян Йовелич
ЦФ
7
Марко Пьяца
ЦФ
Эйпен
4
Менно Кох
ЦЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
41
Эммануэль Сова
ЦЗ
32
Андреас Бек
ЦЗ
6
Омид Эбрахими
ОП
77
Даниэль Миличевич
ЦП
24
Йенс Колс
ЦП
14
Смаил Превляк
ЦФ
19
Джонатан Болинжи
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
Андерлехт
33
Дави Руф
ВР
11
Закария Баккали
ЛВ
39
Эдо Кайембе
ОП
Эйпен
22
Сиб Блондель
ЦЗ
6
Саид Эзатолахи
ЦП
9
Хон Баутиста
ЦФ
7
Карлос Эмбало
ЦФ
2-3-1-2
1
ван Кромбрадж
4
Компани
62
Мурильо
44
Зули
6
Локонга
9
Амузу
14
Влап
7
Пьяца
9
Йовелич
4-1-2-2
5
Амат
41
Сова
32
Бек
4
Кох
6
Эбрахими
77
Миличевич
24
Колс
19
Болинжи
14
Превляк
Остались в запасе
Андерлехт
Эйпен
11
Закария Баккали
ЛВ
39
Эдо Кайембе
ОП
33
Дави Руф
ВР
22
Сиб Блондель
ЦЗ
6
Саид Эзатолахи
ЦП
9
Хон Баутиста
ЦФ
7
Карлос Эмбало
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
Остались в запасе
11
Закария Баккали
ЛВ
39
Эдо Кайембе
ОП
33
Дави Руф
ВР
Остались в запасе
22
Сиб Блондель
ЦЗ
6
Саид Эзатолахи
ЦП
9
Хон Баутиста
ЦФ
7
Карлос Эмбало
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
Статистика матча Андерлехт - Эйпен
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Андерлехт
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
- : -
26.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Эйпен
1 : 0
11.05.2024
РВДМ Брюссель
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Кортрейк
1 : 0
05.05.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Эйпен
1 : 2
26.04.2024
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Шарлеруа
1 : 0
21.04.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
РВДМ Брюссель
3 : 1
13.04.2024
Эйпен
Информация о матче
Стадион:
Констант Ванден Сток
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