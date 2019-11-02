Маттерсбург - Зальцбург

|2 тур
|4 августа, воскресенье
|18:00
|Зальцбург
|4:1
|Маттерсбург
|2 тур
|4 августа, воскресенье
|18:00
|Зальцбург
|4:1
|Маттерсбург
|13 тур
|4 ноября, воскресенье
|16:30
|Зальцбург
|2:1
|Маттерсбург
|2 тур
|4 августа, суббота
|18:00
|Маттерсбург
|0:2
|Зальцбург
|35 тур
|20 мая, воскресенье
|17:30
|Зальцбург
|1:0
|Маттерсбург
|26 тур
|11 марта, воскресенье
|18:30
|Маттерсбург
|2:2
|Зальцбург
|17 тур
|29 ноября, среда
|20:30
|Зальцбург
|2:0
|Маттерсбург
|8 тур
|17 сентября, воскресенье
|17:30
|Маттерсбург
|1:2
|Зальцбург
|32 тур
|6 мая, суббота
|17:00
|Маттерсбург
|2:1
|Зальцбург
|23 тур
|25 февраля, суббота
|20:30
|Зальцбург
|1:0
|Маттерсбург
|14 тур
|6 ноября, воскресенье
|18:30
|Маттерсбург
|2:1
|Зальцбург
|5 тур
|20 августа, суббота
|19:30
|Зальцбург
|3:1
|Маттерсбург
|28 тур
|19 марта, суббота
|20:30
|Зальцбург
|2:1
|Маттерсбург
|19 тур
|6 декабря, воскресенье
|18:30
|Маттерсбург
|0:0
|Зальцбург
|10 тур
|26 сентября, суббота
|19:30
|Зальцбург
|4:2
|Маттерсбург
|1 тур
|25 июля, суббота
|17:00
|Маттерсбург
|2:1
|Зальцбург
|29 тур
|13 апреля, суббота
|20:30
|Маттерсбург
|1:2
|Зальцбург
|20 тур
|15 декабря, суббота
|21:30
|Зальцбург
|7:0
|Маттерсбург
|11 тур
|6 октября, суббота
|20:30
|Маттерсбург
|1:3
|Зальцбург
|2 тур
|28 июля, суббота
|20:30
|Зальцбург
|3:2
|Маттерсбург
|32 тур
|28 апреля, суббота
|20:30
|Маттерсбург
|0:1
|Зальцбург
|23 тур
|3 марта, суббота
|21:30
|Зальцбург
|0:1
|Маттерсбург
|14 тур
|6 ноября, воскресенье
|19:00
|Маттерсбург
|3:0
|Зальцбург
|3 тур
|30 июля, суббота
|00:00
|Зальцбург
|0:0
|Маттерсбург
|34 тур
|15 мая, воскресенье
|18:00
|Маттерсбург
|0:1
|Зальцбург
|24 тур
|5 марта, суббота
|18:00
|Зальцбург
|2:0
|Маттерсбург
|16 тур
|20 ноября, суббота
|20:30
|Зальцбург
|1:0
|Маттерсбург
|6 тур
|28 августа, суббота
|20:30
|Маттерсбург
|1:0
|Зальцбург
|28 тур
|2 апреля, пятница
|22:30
|Зальцбург
|2:0
|Маттерсбург
|27 тур
|27 марта, суббота
|20:00
|Маттерсбург
|1:6
|Зальцбург
|14 тур
|31 октября, суббота
|20:00
|Зальцбург
|2:0
|Маттерсбург
|4 тур
|8 августа, суббота
|21:30
|Маттерсбург
|2:3
|Зальцбург