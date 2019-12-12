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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Порту - Фейеноорд
Порту - Фейеноорд: обзор матча 12 декабря 2019
Порту
12.12.2019, четверг, 23:00
Лига Европы, группа G, 6 тур
3 : 2
Завершен
Фейеноорд
34'
Тикиньо
19'
Э. Боттегин
22'
С. Ларссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Порту - Фейеноорд
90'
+1
Желтая карточка
Э. Боттегин
Желтая карточка
Х. Корона
83'
45'
+2
Желтая карточка
С. Бергейс
ГОЛ! 1:2!
Тикиньо
Пас отдал
Отавио
34'
22'
ГОЛ! 0:2!
С. Ларссон
19'
ГОЛ! 0:1!
Э. Боттегин
Желтая карточка
Отавио
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Порту
13
Алекс Теллес
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
8
Матеус Урибе
ОП
2
Данилу Перейра
ОП
25
Отавио
АП
91
Мусса Марега
ПВ
17
Хесус Корона
ПВ
9
Тикиньо
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Фейеноорд
22
Ник Марсман
ВР
31
Эрик Боттегин
ЦЗ
21
Йенс Торнстра
ОП
8
Лерой Фер
ОП
23
Стивен Бергейс
ЦП
8
Сэм Ларссон
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Порту
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
13
Вилсон Манафа
ПЗ
27
Сержиу Оливейра
ЦП
29
Зе Луиш
ЦФ
10
Шоя Накадзима
ЦФ
9
Венсан Абубакар
ЦФ
Фейеноорд
13
Ренато Тапиа
ОП
6
Ян-Ари ван дер Хейден
ЦП
8
Яссин Аюб
ЦП
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
3-2-3-1
13
Теллес
5
Маркано
3
Пепе
8
Урибе
2
Перейра
91
Марега
25
Отавио
17
Корона
9
Тикиньо
1-2-1-1
22
Марсман
31
Боттегин
21
Торнстра
8
Фер
23
Бергейс
8
Ларссон
Остались в запасе
Порту
Фейеноорд
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
13
Вилсон Манафа
ПЗ
27
Сержиу Оливейра
ЦП
29
Зе Луиш
ЦФ
10
Шоя Накадзима
ЦФ
9
Венсан Абубакар
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
13
Ренато Тапиа
ОП
6
Ян-Ари ван дер Хейден
ЦП
8
Яссин Аюб
ЦП
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Остались в запасе
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
13
Вилсон Манафа
ПЗ
27
Сержиу Оливейра
ЦП
29
Зе Луиш
ЦФ
10
Шоя Накадзима
ЦФ
9
Венсан Абубакар
ЦФ
Остались в запасе
13
Ренато Тапиа
ОП
6
Ян-Ари ван дер Хейден
ЦП
8
Яссин Аюб
ЦП
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Статистика матча Порту - Фейеноорд
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Стадион:
Драгау
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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