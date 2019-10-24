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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Рома - Боруссия М
Рома - Боруссия М: обзор матча 24 октября 2019
Рома
24.10.2019, четверг, 19:55
Лига Европы, группа J, 3 тур
1 : 1
Завершен
Боруссия М
32'
Н. Дзаньоло
90+3'
Л. Штиндль (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Боруссия М
Желтая карточка
К. Смоллинг
90'
+3
90'
+3
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Л. Штиндль
81'
Желтая карточка
С. Ляйнер
Желтая карточка
Д. Клюйверт
72'
65'
Желтая карточка
Р. Бенсебаини
Желтая карточка
Ж. Верету
50'
ГОЛ! 1:0!
Н. Дзаньоло
Пас отдал
Ж. Верету
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
13
Пау Лопес
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
11
Александар Коларов
ЦЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
17
Жордан Верету
ЦП
10
Николо Дзаньоло
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
6
Денис Закария
ОП
23
Кристоф Крамер
ОП
10
Флориан Нойхаус
ЦП
7
Патрик Херрманн
ПВ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
7
Брель Эмболо
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Рома
83
Антонио Миранте
ВР
15
Жуан
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
16
Мирко Антонуччи
ЦФ
8
Диего Перотти
ЦФ
Боруссия М
31
Макс Грюн
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
5
Луис Байер
ЦЗ
8
Ласло Бенеш
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
7
Йонас Хофманн
ПВ
3-2-2-2-1
13
Лопес
17
Фасио
6
Смоллинг
11
Коларов
37
Спинаццола
23
Манчини
17
Верету
10
Дзаньоло
19
Клюйверт
15
Пасторе
10
Джеко
4-2-1-1-2
1
Зоммер
22
Ляйнер
30
Эльведи
24
Янчке
5
Бенсебаини
6
Закария
23
Крамер
10
Нойхаус
7
Херрманн
7
Эмболо
9
Тюрам
Остались в запасе
Рома
Боруссия М
83
Антонио Миранте
ВР
15
Жуан
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
16
Мирко Антонуччи
ЦФ
8
Диего Перотти
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
7
Йонас Хофманн
ПВ
13
Ларс Штиндль
АП
31
Макс Грюн
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
5
Луис Байер
ЦЗ
8
Ласло Бенеш
ЦП
Главный тренер
Марко Розе
Остались в запасе
83
Антонио Миранте
ВР
15
Жуан
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
16
Мирко Антонуччи
ЦФ
8
Диего Перотти
ЦФ
Остались в запасе
7
Йонас Хофманн
ПВ
13
Ларс Штиндль
АП
31
Макс Грюн
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
5
Луис Байер
ЦЗ
8
Ласло Бенеш
ЦП
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Марко Розе
Статистика матча Рома - Боруссия М
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Рома
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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